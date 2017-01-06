Samsung Galaxy S9'un Bu Konsept Tasarımına Bayılacaksınız!

Samsung Galaxy S9’a ait şahane bir konsep tasarım ortaya çıktı.

Samsung’un Galaxy S serisine ait yeni telefonu Galaxy S8 ve son zamanlarda bununla ilgili birçok haber görüyoruz. Bizler Galaxy S8’i beklerken şimdi de Galaxy S9 ile ilgili bir konsept video ortaya çıktı.

Videoda yer alan Samsung Galaxy S9’un iki adet edge kenara sahip olduğunu ve telefonun üst kısmı haricinde ekran çerçevesi olmadığını görüyoruz. Yani ekran-gövde oranı %100’e yaklaşmış. Ayrıca telefonla ilgili bir başka dikkat çeken nokta ise telefonun inceliği. Bu konsept tasarımın şu andaki telefonlara göre oldukça ince olduğu görülüyor. Telefonun donanımından bahsedecek olursak, telefonda 5,7 inç boyutunda ve 4K çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekran yer alıyor. İşlemci olarak Snapdragon 835 kullanan telefonun RAM kapasitesi ise 8 GB. Telefonun kamera donanımı da iddialı. Telefonun arka kamera donanımı 12 megapiksel iki kameradan meydana gelirken ön kamera donanımı ise 6 megapiksel iki kamera barındırıyor. Ayrıca telefonda iris tarayıcısı ve ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcısı da bulunuyor.

Bu konsept tasarıma ait fotoğrafların tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.