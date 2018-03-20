Galaxy S9’un Çektiği 4k Videolar Ne Kadar Alan Kaplıyor?

Samsung’un kamerasına oldukça güvendiği yeni amiral gemisi Galaxy S9’un çektiği videoların boyutları da kaliteyle orantılı olarak yükselecek.

Samsung’un yeni amiral gemisi S9 ve S9 Plus büyük ilgi görmeye devam ediyor. Teknoloji devi, özellikle telefonlarının kameralarını öve öve bitiremiyor. Hatta Samsung Galaxy S9’un piyasaya sürülme sloganı “Kamera Yeniden Tasarlandı” şeklinde yapıldı.

Samsung Galaxy S9’un kamerasının muhteşem olduğu konusunda hemen hemen herkes hemfikir, ancak çekilen videoların kaplayacağı boyutun kaliteyle oranlı olarak artması sahiplerini üzebilir. S9 kullanarak tercihinize bağlı olarak 4K ve 1080p videoları saniyede 60 ve 30 kare hızıyla çekebilirsiniz. S9’un kamera fabrika ayarlarında, kare hızı sayısı 30 olduğu için, Kamera> Ayarlar> Video boyutu> UHD kısmına giderek FPS’yi 60’a çıkarabilirsiniz.

Bunun yanı sıra video boyutunu düşürmek için yeni bir sıkıştırma teknolojisi olan HEVC uygulanıyor. Bu sayede 4k kalitesindeki 60 FPS videoların boyutları biraz daha düşürülebiliyor. Yukarıda yüklemiş olduğum resme göre 4K, 60 FPS videoların, eski format 1080p 60 FPS olanlarının 1.5 katı olacağını söyleyebilirim. Çok büyük bir fark olmasa da, çekilen 3-4 dakikalık bir videonun 1 GB olması telefon sahiplerini biraz üzebilir.

Yeni nesil telefonların en büyük sıkıntısı, oyunların videoların fotoğrafların kapladığı yer artarke, kendi hafızalarının inatla ufak bırakılması. İçerisine takılan hafıza kartlarıysa hız olarak kendi hafızası kadar performans vermiyor. Ancak bu olumsuzluklara rağmen telefon firmaları hala 64/128 GB gibi rakamlarda inat ediyorlar. Kısaca bizleri bulut teknolojisine mahkum bırakmaya çalıştıklarını söyleyebilirim.