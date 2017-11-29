Samsung Galaxy S9'un Beklenenden Erken Çıkacağının Kanıtı

Samsung Galaxy S9 için sürekli sızıntı haberleri gelmeye başladı. Son haber, telefonun yonga setinin çok daha önceden üretime başladığını gösteriyor.

Samsung Galaxy S9’un bu sene erken çıkacağına dair her bölgeden kanıtlar yağmaya devam ediyor. Şimdi de, Samsung’un uluslararası alanda Galaxy telefonlarına işlemci olarak eklediği Exynos işlemcilerinin üretimine çoktan başladığı ortaya çıktı.

İkinci nesil 10 nm’lik bir mimariye sahip yeni Exynos 9810 yonga setlerinin, 2018’de çıkacak Galaxy S9’lara güç vermesi bekleniyor. Geçen senelerde olduğu gibi bir tek Amerika’ya Qualcomm Snapdragon’un son işlemcisi olan 845’i eklemesi beklenen şirketin, Amerika dışındaki bölgelere Exynox 9810’u entegre edeceği düşünülüyor.

Samsung’un dökümhane pazarlama şefi Lee Sang Hyun’a göre: 10 nm süreci müşterilere daha iyi performans sunması dışında, aynı zamanda yeni ürünlerin piyasaya çıkmasını da sağlıyor. Galaxy S9’da olacak Exynos’un Galaxy S8’e oranla %15 daha yüksek performans ve güç verimliliği sunması bekleniyor.

Samsung’un geçen sene Şubat ayından bu yana Exynos 9810 üzerinde çalıştığı biliniyordu. O zamanlar yonga setinin Galaxy S8 için hazırlandığı düşünülüyordu, ancak daha sonrasından farklı bir Exynos sürümü görününce 9810 rafa kalkmıştı.

Bu konuda ortaya çıkan bazı yeni bilgiler ışığında, Galaxy S9’un daha Galaxy S8 çıkmadan önce bile hazır olduğu düşünülüyor. Bu gerçek mi bilemiyorum, ancak firmalar yeni telefonlar çıkartırken yeni özellikleri olabildiğince dozunda tutmayı sevdikleri için son derece gerçekçi bir ihtimal olduğunu düşünüyorum.

Samsung Galaxy S9’un MWC 2018’de 26 Şubat Pazartesi günü tanıtılması bekleniyor. Peki, sizce bu sene çıkacak Galaxy S modeli eski modellere göre ne gibi farklılıklar sunacak? Yorumlarınızı bekliyorum.