Samsung, Galaxy S9’un Ekran Sorununu İncelemeye Aldı!

Son günlerde Galaxy S9’a dair artan şikayetlerin ardından Samsung harekete geçti. Durum hakkında bir rapor yayınlayan Güney Koreli şirket, sorunu inceleme altına aldıklarını açıkladı.

Teknoloji medyası, kronik olduğundan şüphelenilen bir Galaxy S9 problemiyle çalkalanıyor. Kullanıcılar, cihazların ekranlarındaki bazı bölgelerin ölü piksellere sahip olduklarına ve dokunmatiklerinin çalışmadığına ilişkin bildirimlerde bulunuyorlar

Samsung, küresel çapta artan şikayetlerin ardından harekete geçerek standart prosedürleri uygulama tavsiyesinde bulunuyor. Bu prosedürler, firmanın kendi destek forumunda anlatılan, fabrika ayalarına sıfırlama, hassasiyeti arttırma gibi çözümler. Ancak kullanıcılar bu yöntemlerin işe yaramadığı konusunda hem fikir görünüyorlar.

Bir Samsung sözcüsü, firmanın artan sayıda bildirim aldığını da doğruladı. Ayrıca sorun yaşayan kullanıcıların harici ve yetkisiz servisler yerine doğrudan firmayla iletişime geçmeleri gerektiğini söyledi.

Daha önceki aylarda Google Pixel 2 ve iPhone X gibi amiral gemilerin ekranları da sorunlara neden olmuştu. Samsung’un da bu kervana katılması, söz konusu yeni ekran teknolojilerinin tüketici elektroniği için çok da hazır olmadıklarını gösteriyor. Sorunlar genel olarak yazılımsal şekilde çözülebiliyorlar.

Samsung sözcüsü tarafından Engadget’a iletilen açıklama şöyle:

"Samsung'da müşteri memnuniyeti işimizin temelini oluşturuyor ve mümkün olan en iyi deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Galaxy S9 ve S9 + dokunmatik ekran duyarlılığı ile ilgili sınırlı sayıdaki raporu inceliyoruz. Etkilenen müşterilerin sorunlarını çözmek için çalışıyoruz ve araştırıyoruz.”

Eğer Samsung Galaxy S9 veya S9 Plus ekranında sorunlar yaşıyorsanız, doğrudan yetkili Samsung servisleri ile bağlantı kurmanızı tavsiye ediyoruz.