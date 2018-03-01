Samsung Galaxy S9’un Ekranı, iPhone X’u Geçti!

Samsung’un yeni gözdesi Galaxy S9, 25 Şubat’tan itibaren sır olmaktan çıktı. Teknoloji dünyası bu hafta boyunca yeni cihazları konuşurken Samsung, DisplayMate uzmanlarına göre ekran konusunda mükemmel bir performans sağladı.

Her yeni akıllı telefonun resmi çıkışından sonra DisplayMate’in tecrübeli uzmanı Ray Soneira ve ekibi, ekran konusunda detaylı incelemeler ve bir dizi test uyguluyor. Renkleri milyonlarca pikselin üzerinde akıp giderken izlemek kullanıcılara büyük zevk verdiği için bu test sonuçları oldukça önemli. Özellikle de hangi cihazın en iyisi olduğu konusu, ciddi bir satış etkisi yaratıyor.

Geçtiğimiz yıl iPhone X’u en iyi ekrana sahip telefon olarak tanıtan DisplayMate, Galaxy S9’a en yüksek derece olan A+ notunu verdi. Bunun sebeplerini ise şöyle açıkladı:

"Galaxy S9'un ekranı ilk bakışta Galaxy S8'e çok benzer görünse de, önemli oranda ekran performansı geliştirmesi yapılmış. OLED panel, son derece iyi rafine edilmiş ve olgunlaşmış teknoloji olarak kullanılmış. Dolayısıyla, Galaxy S9 için resim kalitesi ve renk doğruluğu konusunda başarılı geliştirmeler gerçekleştirmiş, kalibrasyonlar hassas bir şekilde yapılmış. yaptığımız tüm ölçümler laboratuvar verilerimize dayanıyor ve şimdiye kadar verdiğimiz en yüksek puan olan A+ notunu Galaxy S9 ekranına veriyoruz.”

Kağıt üzerinde bakıldığında Galaxy S8’e göre pek bir değişim geçirmeyen S9 hakkındaki uzmanların görüşleri bu şekilde. Tabii ki her zaman olduğu gibi son söz kullanıcılarda olacaktır.

Samsung Galaxy S9’u Barselona’da düzenlenen MWC 2018 lansmanından hemen sonra incelediğimiz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: