Yeni bir akıllı telefon tanıtıldığında ilk dikkat edilen konu tasarımı ve donanımı oluyor. Galaxy S9 her iki konuda da beklentilerin üzerine çıkamadığı için Galaxy S9'un bazı önemli özellikleri dikkat çekmemiş olabilir. İşte Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ın gözden kaçan 5 özelliği.

Samsung’un yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve Galaxy S9+, tasarım itibari ile bir önceki nesil Galaxy S’lere fazla benzedikleri için Samsung hayranlarından bir miktar eleştiri almış olsalar da aslında bünyelerinde bazı önemli değişiklikler bulunduruyorlar. İşte gözünüzden kaçmış olabilecek 5 Galaxy S9 ve Galaxy S9+ özelliği.

Bixby Vision Makyaj Filtresi

Özellikle kadın takipçilerimiz daha iyi bilirler ki akıllı telefon kamerası ne kadar iyi olursa olsun, çekilen fotoğraflar biraz rötuşlanmadan sosyal medyada paylaşılmaz. Bixby Vision ile birlikte Galaxy S9 kamerası bundan çok daha fazlasını vadediyor. Sephora, Estée Lauder, ve L’Oréal gibi şirketlerin güzellik uygulamalarına güç veren ModiFace yazılımını kullanan Samsung, Galaxy S9 kullanıcılarına arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile birlikte gerçek zamanlı olarak makyaj filtresi uygulama imkanı tanıyor. Kullanıcılar tıpkı Snapchat filtresi uygular gibi istedikleri makyaj öğesini yüzlerine uygulayarak nasıl duracağını görebilirler.

Emoji Oluşturma

Samsung’un Galaxy S9 ile birlikte Apple’ın iPhone X ile sunduğu ‘animoji’ özelliğine benzer bir özellik sunacağını biliyorduk. Fakat Samsung bundan çok daha fazlasını yaptı. Galaxy S9 kamerasını kullanarak kendinizi kedi, at gibi bir karaktere dönüştürebilirsiniz. Üstelik Samsung, Mickey Mouse ve İnanılmaz Aile karakterlerini oluşturabilmeniz için Disney’le ortaklık dahi kurdu. Fakat dahası var; Galaxy S9 ile kendinizi bir emojiye dönüştürebilirsiniz. Tek yapmanız gereken ön kamera ile yüzünüzü taramak ve ardından emojinizi oluşturmak için saç, cilt rengi, kıyafet gibi detaylara karar vermek ve kaydetmek. Daha sonra istediğiniz zaman Samsung klavyesinden kendi emojinizi seçerek arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Süper Ağır Çekim Video Kaydı

Galaxy S9’un etkileyici kamerası çektiğiniz görüntüleri 32 kez yavaşlatmanıza olanak tanır. Bu da Full HD çözünürlükte saniyede 960 karelik videolar çekebileceğiniz anlamına geliyor. Üstelik bu konuda Samsung sizi özgür bırakıyor; dilerseniz ağır çekim olarak kaydedilecek bölümü Samsung otomatik olarak belirlesin, dilerseniz de siz manuel olarak ağır çekim olacak bölümü belirleyin. Üstelik bu videoları ters GIF, döngü ya da farklı şekilde kayıt edebilirsiniz. Evet, Galaxy S9 kadar iyi olmasa da Süper Ağır Çekim özelliği diğer telefonlarda da bulunuyor. Peki Samsung’un sunduğu avantaj ne? Çektiğiniz ağır çekim videoyu dilerseniz kilit ekranı duvar kağıdı olarak belirleyebilirsiniz. Elbette ki video duvar kağıdı biraz daha fazla şarj tüketecektir, bu nedenle seçtiğiniz anın buna değecek kadar özel olmasına dikkat edin.

Canlı Odak Modu

Canlı odak modu Samsung için bir yenilik değil. Fakat ilk defa bir Galaxy S serisi akıllı telefon, Canlı Odak özelliğine kavuşmuş oldu. Fakat bu mod çift kamera teknolojisi gerektirdiğinden yalnızca Galaxy S9+ modelinde bulunuyor. Canlı Odak Modu ile bir fotoğrafı çekerken veya çektikten sonra arka planın ne kadar bulanık ya da net olacağını belirleyebilirsiniz.

Parmak İzi Tarayıcı

Galaxy S9 ve Galaxy S9+’da bir önceki nesil Galaxy S cihazlara göre en gerçekçi tasarım değişikliği, parmak izi tarayıcının konumunda gerçekleşti. Galaxy S8 ve Galaxy S8+’da parmak izi tarayıcı kameranın yanında bulunuyordu. Bu da parmak izi tarayıcıya hem erişimi zorlaştırıyor hem de parmağı taratmak isterken kamera lensine dokunmak gibi sorunlara neden oluyordu. Kullanıcı şikayetlerini dinleyen Samsung, yeni Galaxy S’lerde parmak izi tarayıcıyı kameranın altına konumlandırdı. Böylece parmak izi tarayıcıya ulaşmak hem daha kolay oldu, hem de kamera lensine dokunmak gibi bir sorun kalmamış oldu.

Son olarak Galaxy S9 ve S9 Plus'la ilgili çektiğimiz ön inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.