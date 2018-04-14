Samsung Galaxy S9'un Hangi Rengini Almalısınız?

Galaxy S9 ve S9+ diğer Samsung telefonlarla kıyaslandığında kullanıcılarına çok farklı özellikler sunuyor. Peki, Samsung S9 alırken hangi rengi seçmelisiniz?

Galaxy S9 ve S9 +, Galaxy S8 ve S8 + ile karşılaştırıldığında çok ince tasarım farklılıklarına sahip. Bir bakışta S9 telefonlarını tanımanın en kısa yolu, diğer telefondan olan epey farklı renkleri: geceyarısı siyahı, lila, mercan mavisi ve titanyum grisi gibi...

Bu yazımızda birbinden farklı bu dört renge genel bir bakış atmanızı sağlayacağız, böylece siz de sipariş verirken daha kolay karar vereceksiniz.

Geceyarısı Siyahı

Samsung, birkaç yıldır siyah renkli telefonlar üretiyor ve Galaxy S9'un da bu versiyonu diğer telefonların rengine benziyor. Bu renk, gerçek ekstra parlaklık veya ışıltıya sahip olmayan katı siyah bir renktir. Metal çerçeve, dokusundan ötürü, Galaxy S8'in parlak siyah renginden farklı bir gri renk ve siyah Galaxy S7'ye çok benziyor.

Lila

Lila Mor, Samsung için yepyeni bir renk. Galaxy S8'deki orkide grisinin rengine pek de benzemiyor. Çok daha yansıtıcı ve daha parlak bir renge sahip olan bu telefon bu farklı aydınlatma koşullarında görünümünü değiştirmeye daha yatkın, yani daha loş bir ışıkta koyu mordan parlak bir ışıkta neredeyse grimsi bir pembe rengi olarak görünüm değiştiriyor.

Mercan Mavisi

Mercan mavisi gibi bir isme sahip olması aslında yanlış bir izlenim uyandırıyor. Samsung'un önceki mavi telefonlarına benzemeyen bu telefon, daha çok bir mavi mavi masmavi. Bu telefonu parlak ışık altına tuttuğunuz zaman rengi çok daha açılıyor.

Titanyum Grisi

Titanyum Gri bazı ülkelerde piyasaya sürülmedi, bu yüzden satın alıyorsanız bulunduğunuz ülkede bulunup bulunmadığına bakmanızda bir fayda var. Siyah istemiyorsanız, ancak lila veya mercan mavisinin parıldayan renk değiştiren özellikleriyle de ilgilenmiyorsanız, bu telefon rengine bir şans verebilirsiniz.

Belli ki Samsung yıllarca renk paletini değiştirmeye devam edecek. Peki, sizin favori renginiz hangisi oldu? En çok hangisiniz beğendiniz?