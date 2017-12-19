Hayal Kırıklığına Uğratan Galaxy S9 Görüntüleri Sızdırıldı

Samsung Galaxy S9 için sızdırılan yeni görseller, çok daha fazlasını bekleyen kullanıcılarda hayal kırıklığı yarattı.

Samsung Galaxy S9’un duyurulmasına hala belirli bir süre bulunuyor. Yeni amiral gemisinin ne zaman duyurulacağı tam olarak bilinmese de telefon hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bu hafta sonu paylaşılan yeni Galaxy S9 görüntüleri, telefon hakkında çok önemli bir özelliği gözler önüne seriyor.

Steve Hemmerstogger(OnLeaks) tarafından Twitter’da paylaşılan bu görseller, akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağını bizlere gösteriyor. Elde edilen görsellere göre telefon, genel olarak Galaxy S8 ve Galaxy S8+’a bir hayli çok benziyor.

Bu durum bir yerde iyi olsa da, bazı beklentilerimizi karşılamamış gibi duruyor. Özellikle telefonun arkasında yer alan kamera - parmak izi okuyucu düzeni çok güzel görünüyor görünmesine, ancak yeni Galaxy’lerde çift kamera bekleyen bizler için tek kameranın gözüküyor olması büyük bir hayal kırıklığı yarattı. iPhone’da olduğu gibi büyük olan modelde mi çift kamera olacak, yoksa farklı bir yola mı gidecekler şu anda bilinmiyor.

Telefon bu tasarımla çıkarsa, en iyi yanlarından birisi arka tarafındaki kamera ve parmak izi okuyucu konumu olacak. Şirket, geçen sene yapılan eleştirileri dinlemiş olacak ki, bu sene kamera ile parmak izi okuyucunun konumunu değiştirmiş.

Telefon hakkında sızdırılan görseller şu anda erkanın içine gizlenmiş bir parmak izi okuyucusunun olmadığını gösteriyor. Snapdragon 845 ile gelmesi beklenen telefonun CES 2018’de tanıtılması bekleniyor.

Peki, sizce Galaxy S9’da çift kamera yer alacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum.