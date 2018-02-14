Samsung Galaxy S9’un İlk Resmi Videoları Yayınlandı!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S serisinin yeni amiral gemisi olacak Galaxy S9 modelini 25 Şubat’ta görücüye çıkartacak. Heyecanla beklenen cihaza dair firmanın Kore’deki Kış Olimpiyatları kapsamında yeni reklamları YouTube üzerinden yayınlandı.

Samsung’un akıllı telefon biriminin Kore pazarından sorumlu olan Samsung Mobile Korea, resmi YouTube kanalından heyecan verici üç adet Galaxy S9 reklamı yayınladı. Samsung’un yeni amiraline ait ilk resmi reklamlar olan videolar, ülkede devam eden 2018 Kış Olimpiyatlar kapsamında yayınlandı.

Bugüne kadar Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus için öngörülen neredeyse bütün özellikler bu reklamlarla doğrulanıyor.

İlk reklam, cihazın yavaş çekim konusunda ne kadar becerikli olduğunu gösteriyor:

İkinci reklamda yine bir kamera özelliği olan düşük ışık performansını görüyoruz:

Üçüncü ve son reklamda bomba gibi bir yenilik olan kişiye “özel üç boyutlu emoji” özelliği vurgulanıyor:

Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus, 25 Şubat’ta Barselona’da gerçekleştirilecek MWC 2018 etkiliğinde tanıtılacak. Fuar sırasındaki haberleri kaçırmamak için takipte kalın. :)