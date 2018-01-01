Samsung Galaxy S9’un Nasıl Olacağını Gösteren En Net Görüntü!

Yılın ilk sızıntısı, Güney Koreli dev Samsung’un 2018’deki ilk şovu olacak Galaxy S9 ve S9 Plus cihazlarından geldi. Bugüne kadar ortaya çıkan en net görüntüler olan sızıntılarda, söylentilerin çoğu doğrulanıyor.

Samsung, 2017 yılında yakaladığı tasarım ve performans başarısını 2018’de de çizgisini bozmadan devam ettirecek. Firmanın bu yıl piyasaya süreceği ilk cihazlar olan Galaxy S9 ve S9 Plus, aynı zamanda akıllı telefon sektörünün 2018 yılındaki ilk amiral gemileri olabilir.

Cihazların çift arka kameralı arka yüzeyleri görüntülerde yer almasa da ön panellerin Galaxy S8 ailesiyle yakalanan tasarım çizgisinde olduğunu söylemek kolay. Firma, Mart 2017’de görücüye çıkarttığı Galaxy S8’lerin ödüllü ekranı Infinity Display teknolojisini kullanmaya devam ediyor.

Çift kamera kurulumunun sadece Galaxy S9 Plus’da bulunacağı, S9’un her zamanki gibi tek kamera ile geleceği söylentiler arasındaydı. En nihayetinde yukarıdaki görselde görülen S9 da bu söylentiyi doğrular nitelikte. Geçtiğimiz yıl Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus arasındaki farkları sadece ekran boyutuna indirgemiş, tüketiciler büyük ekran ya da küçük ekran arasında seçim şansına sahip olmuşlardı. Anlaşılan o ki firma, S9 ailesiyle beraber ekran boyutu dışında bir de çift arka kamera seçeneğini getirecek.

Diğer taraftan hem Galaxy S9’da hem de S9 Plus’da çift ön kameranın bulunduğunu söyleyebiliyoruz. Bu atılım, daha önce hiçbir Samsung cihazında yapılmamıştı, yani bu bir ilk olacak. Her iki cihazda da sunulacak olması güzel jest olur doğrusu. Ayrıca Apple’ın iPhone X ile beraber ön kamera teknolojisi konusunda başını alıp gitmesi, Samsung’un bu adımını mecburi hale getirmişti.

Çerçeve ve gövde tasarımlarının Galaxy S8 ailesindeki gibi olmaları, tamamen aynı oldukları anlamına gelmiyor. Bu zamana kadar sızdırılan çizimler ve bilgiler, Galaxy S9’ların daha ince çerçevelere sahip olacaklarını öne sürmüştü. İlk bakışta bu fark çok anlaşılmasa da, Samsung’un bu tasarım konusunda diretmesinin önemli bir nedeni olduğunu düşünüyorum: Dayanıklılık. İnce çerçeveler ve dev bir ekrana rağmen cihazların dayanıklılığı çoğu kullanıcıyı memnun edecek şekildeydi.

Son olarak değilnilmesi gereken detay parmak izi sensörlerinin konumları. Nitekim kullanıcıların en çok şikayet ettikleri konulardan birisi de buydu. Kamera yanında bulunan sensöre dokunurken, parmak izinizi kamera lensine de bırakabiliyordunuz. Bu durum değişmeyecek gibi görünüyor.

Samsung’un Galaxy S9 ve S9 Plus cihazlarını Şubat sonu ya da Mart ayı başında görücüye çıkartması bekleniyor. En net değerlendirmeleri cihazı gördükten sonra sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın.

Mutlu seneler :)