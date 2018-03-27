Samsung Galaxy S9'un Pil Ömrünü Uzatmak İçin 6 Taktik

Batarya anlamında Galaxy S8'den herhangi bir farklılık sunamayan S9 ve S9 Plus'ın pil ömrünü uzatmak için bazı yöntemler bulunuyor. 6 farklı yöntemi sizler için derledik.

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S9 ve S9 Plus, pil ömrü açısından önceki modellerden farklı bir şey sunmuyor. Günlük kullanımda yaklaşık 9 saat ekran süresi sunan Galaxy S9, günü rahat bir şekilde çıkarmanızı sağlıyor. S9 Plus'ta ise bu durum biraz daha iyi. Yine de telefonunuzun pil ömrünü yetersiz buluyorsanız, uygulamanız gereken birkaç yöntem bulunuyor.

1. Always-on Display'i Kapatın

Listenin en başında yer alan bu özellik, pilinizi en çok sömürenlerden biri. S9 ve S9+ kullanıcılarının oldukça sevdiği "always-on display", telefonunuzu kullanmadığınız anda bile ekranda saat ve ufak tefek bildirimleri görmenizi sağlıyor, ancak bu özellik tam bir batarya canavarı.

2. Mid Power Mod'u Açın

Bir nevi güç tasarruf modu olan bu özellik, telefonunuzun işlem gücünü kısarak pil ömrünü artırıyor. Günlük kullanım için ciddi bir fark oluşturmayan bu özellik, aynı zamanda "always-on display"i de kapatıyor.

3. Arka Plan Uygulamalarını Gözden Geçirin

Ekran ve işlemcinin ardından en çok güç tüketenler, tabii ki uygulamalar. Gereksiz uygulamaların anlık bildirim yollayabilmek için arka planda çalışması, pilinizi ciddi derecede harcar. Neyse ki, Android Oreo ile bu sorun çözüme kavuşuyor. Oreo'nun arka plan uygulamalarını yönetme seçeneğine ek olarak, Samsung'un da arka planda çalışan uygulamalar için çok daha güçlü bir sistemi bulunuyor. Fakat bu tip bir seçenek, önemli uygulamalardan bildirim almanızı engelleyebilir. Mesajlaşma uygulamalarını bu kapsama sokmadığınız sürece herhangi bir sorun yaşamazsınız.

4. WiFi, Bluetooth ve GPS'in Yüksek Doğruluk Seçeneğini Kapatın

Bu, birçoğumuzun bildiği bir yöntem. Kullanmadığınız zaman WiFi, Bluetooth ve GPS'i kapatmak pil ömrünüzü ciddi derecede uzatır.

5. Google Chrome Yerine Samsung Tarayıcı Kullanın

Google Chrome, Android cihazınızda en çok güç harcayan uygulamalardan biridir. Ciddi derecede güç harcayan Chrome'un yerine, Samsung'un oldukça başarılı olan tarayıcısına bir şans verebilirsiniz. Chrome'a göre hem daha az güç harcaması, hem de reklam engelleme gibi çeşitli özellikleriyle Samsung Tarayıcı, oldukça mantıklı bir seçim gibi görünüyor.

6. Facebook ve Messenger'ın Lite Sürümlerini Kullanın

Pilinizi en çok harcayan Facebook ve Messenger yerine, onların Lite sürümlerine şans vermeyi deneyebilirsiniz. Eski sürümlerinde pil ömrü açısından çok bir şey sunamayan Facebook Lite ve Messenger Lite, aldığı son güncellemelerle bu konuda geliştirildiğini iddia ediyor. Uygulama kullanmak yerine tarayıcıdan Facebook'a girmek ise çok daha mantıklı bir seçim, tabii hâlâ Facebook kullanıyorsanız.

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus telefonlarınızın pil ömrünü uzatmak için derlediğimiz yöntemler bunlardı. Bazıları bu cihazlara özel olsa da, birçoğunu diğer Android cihazlarda da deneyebilirsiniz. Pil ömrünüzü uzatmak için derlediğimiz taktikleri nasıl buldunuz?