Samsung Galaxy S9'un En Büyük Avantajı: Kulaklık Girişi!

Akıllı telefon markaları kulaklık girişlerini bir bir telefonlarından kaldırırken Samsung, kullanıcıların haykırışlarına kulak vererek telefonlarında kulaklık girişi bulundurmaya devam ediyor.

Sizce Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9 üzerindeki en eski teknoloji hangisidir? Elbette ki 3.5mm kulaklık girişi. Eski bir teknoloji olsa da hala kullanıcılar tarafından sıklıkla kullanıldığından neredeyse tüm kullanıcılar tarafından akıllı telefonlarda var olması istenir. En azından ‘keşke telefonumda kulaklık girişi olmasaydı’ diyen fazla kişi olduğunu söyleyemeyiz.

Apple ve Google gibi şirketler, ‘fazlalık’ olduğunu düşünerek akıllı telefonlarından kulaklık girişlerini kaldırdılar. Kablolu kulaklık kullanmak isteyen kullanıcılara ise 3.5mm girişi bulunan kulaklıkları telefona bağlayabilecekleri bir ek dönüştürücü sundular. Fakat bu kesinlikle pratik bir çözüm değil, zira olur da dönüştürücüyü bir yerde unutursanız müzik dinlemenizin bir yolu bulunmuyor.

Samsung ise bu konuda müşterilerine kulak vermeyi ihmal etmiyor. Apple’ın kulaklık girişini kaldırmasından bu yana 3 farklı amiral gemisi model tanıtan Samsung, hiçbirinde kulaklık girişi bulundurmayı ihmal etmedi. Samsung böylece ne kadar tüketici dostu bir marka olduğunu da göstermeye devam etmiş oldu.

Şirket daha önce Galaxy S6 modelinde microSD kart girişini kaldırmış, fakat tüketicilerin ısrarı üzerine Galaxy S7 modeli ile birlikte yeniden geri getirmişti. Ayrıca geçtiğimiz yıl da parmak izi tarayıcının konumu konusunda tüketici eleştirilerini dinleyen Samsung, Galaxy S9 modelinde parmak izi tarayıcıyı daha iyi konumlandırmıştı. Samsung’un yeni akıllı telefonlarını tasarlarken tüketici yorum ve eleştirilerini dikkate alması, şirketin tüketiciler karşısında rakiplerine göre avantajlı bir konuma gelmesini sağlıyor.