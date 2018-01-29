Resmi Galaxy S9 Duvar Kağıdı Ortaya Çıktı!

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S9'un resmi duvar kağıdı ortaya çıktı. Evan Blass tarafından paylaşılan görsel, birçok Galaxy S serisi duvar kağıdının tasarım özelliklerini içinde bulunduruyor.

Geçtiğimiz yıl iPhone X’un tanıtılmasına henüz haftalar varken sızıntılar, resmi iPhone X duvar kağıtlarını ortaya çıkarmıştı. Galaxy S9’un da kaderi farklı olmadı. İsabetli sızıntıları ile tanınan Evan Blass, Twitter hesabı üzerinden resmi Galaxy S9 duvar kağıdını paylaştı.

Galaxy S9 resmi duvar kağıdını yorumlamak gerekirse Galaxy S5 duvar kağıdının kristal yapısını, Galaxy S6 duvar kağıdının çizgiselliğini ve Galaxy S8 duvar kağıdının sadeliğini alıyor diyebiliriz. Galaxy S7’nin konuyla yakından uzaktan bir ilgisi yok.

Evan Blass’ın paylaştığı Galaxy S9 duvar kağıdının daha önce Galaxy S9 olduğu iddia edilen cihazların duvar kağıtları ile de tutarlı olduğu için, bu paylaşımın bir anlamda önceki Galaxy S9 sızıntılarını doğruladığını da söylemek mümkün.

Yine de elimizde yalnızca bir duvar kağıdı bulunuyor ve en azından şu an için yeni Galaxy S9’un hala bilinmeyen birkaç özelliği için 25 Şubat’taki lansman etkinliğini beklemekten başka şansımız bulunmuyor. Resmi Galaxy S9 duvar kağıdını buraya tıklayarak tam boy olarak indirebilirsiniz.