Galaxy S9’un Yavaş Çekim Özelliği Diğer Cihazlara da Geliyor

Samsung’un yeni duyurduğu amiral gemisi Galaxy S9’la birlikte gelen yeni görüntü sensörü, çok yakında diğer akıllı telefonlara da gelebilir.

2017’nin en başarılı çip üreticisi Samsung, dün tanıttığı Galaxy S9’la birlikte kamerayı baştan tanımlamaya kalktı. Getirdiği pek çok yenilikle son derece sağlam bir kamerayı karşımıza çıkaran Samsung, sanatsal video çekimleri için süper yavaş çekim özelliğini getirdi. Saniyede 960 kare gibi inanılmaz bir ağır çekim kapasitesine sahip Galaxy S9, bu konuda kullanıcılarına son derece yaratıcı günler geçirtecek gibi duruyor.

Samsung, 960 fps’lik kayıt yapabilecek bir kamera için özel bir DRAM geliştirdi. ISOCELL Fast 2L3 görüntü sensörü ile mümkün olan bu ağır çekim modu, Samsung patentiyle diğer üreticilerin telefonlarına da eklenebilir. Akıllı telefon sektörünün fotoğrafçılığı başka bir evreye getirdiğini hepimiz biliyoruz. Işığın olduğu yerlerde son derece kaliteli fotoğraflar çeken akıllı telefonlar, Galaxy S9, iPhone X gibi akıllı telefonlarda sanatsal tasarımlar yaşatabiliyorlar.

Samsung’un telefona dahili olarak eklenen özel bir görüntü sensörü sayesinde saniyede 960 fps’lik hızlara ulaştığı biliniyor. 12 megapiksellik kamerayla ağır çekimler oluşturup daha keskin ve hızlı fotoğraflar yakalamamızı sağlayan bir DRAM’e sahip olan görüntü sensörü, bu sayede verileri çok daha hızlı okuyabiliyor.

Tipik görüntü sensörleri, ışık bilgilerini bir elektrik sinyaline dönüştüren bir dizi katmanı ve bu sinyali dijital koda işleyen analog bir mantık katmanı içeren iki katmandan oluşuyor. Bu kod DRAM’a kaydedilmeden önce daha fazla işlem için cihaz işlemcisine MIPI arabirimi yoluyla gönderiliyor. Bu adımları uygulayarak gecikme yaşanmadan fotoğraflar çekilebiliyor, ancak iş ağır çekim için gerekli olan hızlı çekime gelince işlevsiz kalıyor. Samsung’un ISOCELL Fast 2L3 sensörü, analog lojik tabakanın altına takılı 2 gigabitlik LPDDR4 DRAM’iyle birlikte tasarlanan 3 yığınlı bir CMOS görüntü sensörüdür. Bu sayede, telefondan bağımsız olarak daha hızlı çekimler yapabiliyor.

Kameranın 960 fps çekim yapması demek, ufak titremelerde oluşan bulanıklığı da yok ediyor. Örneğin son hızla yanınızdan geçen bir arabayı bulanık bir şekilde yakalamak yerine, son derece net bir şekilde görmenizi sağlar. Samsung, yeni ISOCELL Fast 2L3 görüntü sensörünü Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için çıkaracak. İlerleyen dönemde ise diğer akıllı telefon üreticilerine de bu sensörü satması bekleniyor. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde akıllı telefonlarda ağır çekim modu varsayılan hale gelebilir.

Ayrıca dün taa Barcelona'lara kadar gidip sizler için incelediğimiz Galaxy S9 ve Galaxy S9+ ön bakış videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.