Samsung, Galaxy S9’un tanıtım tarihinin de yer aldığı davetiyeleri gönderdi.

Samsung’un yeni amiral gemisi olacak Galaxy S9’un çıkışına çok az bir zaman kaldı. Samsung, sonunda tanıtım için kişilere davetiyeler gönderdi. Davetiyelere göre yeni telefonun tanıtımı 25 Şubat’ta gerçekleşecek. Anlayacağınız tam bir ay sonra Galaxy S9’u canlı kanlı bir şekilde göreceğiz. Bu tarihe göre MWC 2018’in başında sağlam bir tanıtım düzenleyecek Samsung, paylaştığı davetiyeyle birkaç mesaj vermeyi de ihmal etmedi.

Morun birden fazla tonları ile yazılmış dev bir 9 rakamı ve bu rakamın çevresinde olan “The Camera. Reimagined.” ifadesi bizlere yeni telefon hakkında bilgi veriyor. Bu ifadeyi Türkçe’ye çevirmek gerekirse “Kamera. Yeniden tanımlanacak.” gibi bir ifade karşımıza çıkıyor. Samsung’un yeni amiral gemisinin Galaxy S9+ versiyonunda çift kamera olması bekleniyor. Bu çift kameranın dışında kameraya farklı özellikler gelip gelmeyeceği şu anda belli değil. Tanıtım 25 Şubat’ta gerçekleşecek olsa da, ülkemizde zaman farkından dolayı 26 Şubat’ı bulabilir. Tanıtım yapılacağı gün sizlere konferansın saat kaçta başlayacağını ve nerelerden izleyebileceğinizi aktarmaya çalışacağız.

Samsung, geçen sene Galaxy S8’de olduğu gibi fazla geç kalmadan telefonunu tanıtmak istiyor. Galaxy S9 çok geç kaldığı zaman, şirketin diğer amiral gemisi Galaxy Note’un çıkış tarihi ile uyuşmazlık yaşayabiliyor. Bu yüzden Samsung, biri kış biri de yaz olmak üzere iki farklı dönemde amiral gemisi satışa sunuyor.