Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus hakkında son derece net, çıkış görseli kalitesindeki görseller sızdırıldı.

İyisiyle kötüsüyle Ocak ayını geride bıraktık ve Şubat ayına girdik. Bu ayın sonunda başlayacak ve teknoloji tutkunları için birbirinden iddialı ürünler tanıtacak MWC 2018’i sabırsızlıkla bekliyoruz beklemesine, ancak konferansın belki de en çok merak edilen cihazı Samsung Galaxy S9 için gelen sızıntıları da kaçırmamaya çalışıyoruz.

Kısa süre önce Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus için yeni görüntüler sızdırıldı. Görseller, telefonun tüm hatlarını gösterecek kadar açık değil, ancak merak edilen bölümleri görmemiz için yeterli oluyorlar. Dbrand tarafından paylaşılan görseller, Samsung’un akıllı telefonunun 25 Şubat’ta tanıtılmasının öncesinde, telefon hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Genel hatları ile Galaxy S8’i andıran telefon, bazı konularda bir önceki modelden ayrılmasını iyi bilmiş gibi gözüküyor.

Galaxy S9’da diyafram ayarlama özelliklerine sahip tek bir kamera bulunurken, Galaxy S9 Plus’ta kusursuz fotoğraflar çekmek için çift kamera geliyor. Şirket, geçen sene Galaxy S8 tanıtılmadan önce ortada gezen sızıntılardan öğrenmiş olacak ki Galaxy S9’u çok daha az görüyoruz. Bu yüzden telefon hakkındaki en net bilgileri almak için biraz daha beklememiz gerekiyor. 25 Şubat 2018’de MWC 2018’de gerçekleşecek etkinlikle, Samsung hayranları için en güncel amiral gemisi çıkmış olacak.

Peki, sizce Samsung’un yeni telefonu ülkemizde kaç TL’den satışa sunulacak? Ben, özellikle de Galaxy S9 Plus’ın 5500-6000 TL civarında bir ücrete sahip olacağını öngörüyorum.