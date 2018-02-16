Galaxy S9’un LED Görünümlü Hiperknit Kılıfı Satışa Sunuldu

Galaxy S9 daha çıkmadan aksesuarları satışa sunulmaya başladı bile. Samsung’un yeni amiral gemisi için üretilen Hiperknit telefon kılıflarını ister miydiniz?

Galaxy S9’un resmi çıkışını yapmasına çok az bir zaman kaldı. MWC 2018’de tanıtılacak yeni telefon için heyecanlı bekleyiş sürerken, telefon üreticilerinden de yeni sızıntılar geliyor. Son olarak Samsung Galaxy S9 için üretilmiş yeni bir LED görünümlü telefon kılıfı ortaya çıktı. Hiperknit malzemeden yapılmış telefon kılıfı, şu anda çevrimiçi olarak satışa sunuldu. Telefon kılıfı, resmi olarak Samsung tarafından üretildi.

Daha çok çanta, ayakkabı gibi aksesuarlarda kullanılan Hiperknit, Galaxy S9 daha satışa sunulmadan satışa sunulduğu için telefonun tasarımını da önemli ölçüde doğruluyor. Resmi LED görünümlü kılıf, Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için mevcut durumda.

Ön ekranı kapatacak telefon kılıfı, telefonun durumu, aramalar, pil, mesajlar, saat gibi bildirimleri iletecek. Bunu basit bir retro arayüzle sağlayan resmi telefon kılıfı, bunlar dışında temassız kart özelliğine de sahip olacak. Üzerinde yer alan kredi kartı yuvasına bu özelliğe sahip kredi kartını ekleyerek, cüzdan çıkarmak yerine telefonunuzla anında ödeme yapabiilrsiniz.

Yüksek kaliteli sentetik deriden yapılmış telefon kılıfı cihaz için fazlasıyla koruma sağlarken, diğer kılıflardan daha farklı görünümüyle farklı ürünler denemeyi sevenler için güzel bir tercih olarak gözüküyor. Samsung Galaxy S9, 25 Şubat 2018’de MWC 2018 fuarında özel bir konferansla tanıtılacak. Eğer telefon çıkmadan kılıfını satın almak istiyorsanız, Hiperknit kılıfların ürün sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.