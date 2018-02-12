Qualcomm’un son harikası ve mobil işlemci dünyasına yeni bir soluk getirdiği yeni yongası, bu yıl piyasaya sürülecek bütün amiral gemilerinin içinde bulunacak. Qualcomm merkezinde, bir test cihazı üzerinde yapılmış olan ilk resmi sonuçlar, işlemcinin beklentilerin ötesine geçtiğini kanıtlıyor.

Qualcomm, geçtiğimiz hafta Broadcom’dan aldığı 121 milyar dolarlık satın alma teklifini net bir dille reddetti. Şirket açık şekilde gelecek 5G teknolojisi için geliştirdiği bütünsel yongalara çok güvendiğini ve bu ücretin değerini yansıtmadığını dile getirdi. Hemen ardından Qualcomm hisseleri değer kaybetmeye başladı. Ancak firma bu düşüşü göze almıştı, bizler de 5G’den önce güvendikleri başka şeyler olduğunu anladık. Bu şey, mobil dünyanın altın çocuğu olacak Snapdragon 845 yongası.

Snapdragon (SD) 845, Asus’un son model dizüstülerinde Windwos 10 ile çalışacak kadar güçlü. Gene de bu yıl elbette en çok amiral gemisi akıllı telefonlarda onu göreceğimiz aşikar. İlk olarak Samsung’un Galaxy S9 cihazlarında yer edinen SD 845, Qualcomm’un genel merkezinde resmi bir teste tabi tutuldu.

Daha renkli fotoğraflar çekmeyi, daha uzun batarya ömrünü, yüz tanıma ve parmak izi gibi biyometrik güvenlik önlemlerini tek bir vücutta vadeden SD 845, akıllı telefonların gerçekten beyni olmak için geliyor. Cnet.com’un firma merkezine davet edildip gerçekleştirdiği testlerde, Qualcomm’un önemli bir iddiasının peşine düşüldü. Firma, SD 845’in bir önceki işlemcisi olan SD 835’ten %25 daha hızlı olduğunu savunuyordu.

Bunu anlamanın en iyi yolu, SD 845 bulunan bir demo cihazına yapılan testlerin aynısının, SD 835 bulunan 2017 model cihazlara da yapılmasıydı. Sonuçlar karşılaştırılınca net bir tablo ortaya çıkacaktı. Düzinelerce GPU, CPU testinden sonra aşağıdaki tablo oluştu:

Yapılan testlerde, geçen yılın Snapdragon 835 kullanan amiral gemileriyle, referans cihazların performansları karşılaştırıldı. Detaylı sonuçların yer aldığı tabloda, Sanpdragon 845’in, 835’e kıyasla ne kadar performans artışı yaşadığını anlamak için en sağdaki sütüna bakabilirsiniz.

Test sonuçlarına göre SD 845, firmanın %25’lik hız artışı iddilarını haklı çıkarttı:

Yeni çip, dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi olan Qualcomm'un yoluna aynı istikararla devam edebileceğinin önemli bir göstergesi. Şirket, önce Apple ve sonra da Huawei ve Samsung gibi kendi yüksek performanslı yonga setlerini üreten devler karşısında baskıya maruz kalıyor. Örneğin Samung, ülkemiz dahil dünyanın bazı pazarlarında, kendi işlemci serisi Exynos’u kullanıyor.

Apple karşısında verdiği hukuk mücadelesini kaybeden Qualcomm, dev üreticilerin pazar kıskacı içinde debelenirken dünyanın en iyi mobil işlemci yongalarını üretiyor. Snadragon 845, önümüzdeki yıldan itibaren 5G’li cihazlarda kullanılmaya başlanacağı için firmanın bu kıskaçtan tek çıkış noktası olabilir.

Snapdragon 845’in testlerde kullanıldığı referans telefon nedir, standart telefonlardan ne farkı var?

Yukarıdaki testlerde, yonganın rüştünü ispatlamasını sağlayan cihaz bir prototiptir. Bu cihazları satın alamaz ve piyasada bulamazsınız. Gene de piyasaya yönelik üretilen cihazlarla benzer özellik taşırlar ve sadece yonga performanslarının ön plana çıkması, kıyaslamaya izin vermesi için tasarlanırlar.

Gerçek dünyaya yakın olarak dizayn edilen referans cihazları, işlemciyi kullanacak diğer firmaların durumu analiz etmeleri için de kullanılır. Elbette nihai sonuçları görebilmek ve daha objektif değerlendirmeler yapabilmek için, firmaların ellerinden çıkan tüketici cihazlarını beklemekte yarar var.

Snapdragon 845 referans telefon özellikleri:

2,560x1,440 piksel çözünürlüklü 5.5 inç LCD ekran

Çift arka kamera: 12 megapiksel / 13 megapiksel

Ön kamera: 12 megapiksel

2.8GHz Snapdragon 845 işlemci

6GB RAM

USB Type-C

Snapdragon 845’li ilk cihaz olan Samsung Galaxy S9 elimize ulaştığı anda, daha net ve objektif test sonuçlarıyla karşınızda olacağız dostlar, takipte kalın.