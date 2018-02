Samsung, Galaxy S9'un Varsayılan Zil Sesini Tanıttı! (Video)

Samsung'un 2011 yılından bu yana Galaxy model akıllı telefonları için kullandığı Over the Horizon melodisi, yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için güncellendi.

Eğer bir Samsung kullanıcısıysanız ya da çevrenizde Samsung akıllı telefon kullanan biri varsa, tüm Galaxy akıllı telefonlarda varsayılan zil sesi olarak gelen ‘Over the Horizon’ (Ufkun ötesinde) melodisine aşina olabilirsiniz.

Güney Koreli teknoloji devi 2011 yılında şirketin kıdemli tasarımcısı Joong-sam Yun tarafından bestelenen Over the Horizon’u kulaklarda ‘eskimiş’ bir melodi hissiyatı uyandırmaması ve güncel kalması için her yıl yenilemektedir.

Şirket güncellik konusuna öylesine önem veriyor ki Over the Horizon her yıl farklı bir besteci tarafından yeniden inşa ediliyor. Böylece melodi temelde aynı kalsa da her yıl farklı bir müzikal şölen sunmayı başarıyor.

Hayatından hiç Galaxy akıllı telefon kullanmamış kişilerin bile Over the Horizon melodisine aşina olduğunu düşünürsek şirket şu ana kadar başarılı oldu. Over the Horizon bu yıl da İzlandalı bestecisi Pétur Jónsson tarafından yeniden inşa edildi.

Samsung yeni Over the Horizon’u ‘cihazlarında gerçekleşen estetik dönüşümün kendilerine yansıması’ olarak nitelendiriyor. Şirkete göre yeni Over the Horizon’un kişileri rahatlatan ve ruhu iyileştiren bir etkisi bulunuyor.

Over the Horizon 2018’i ilk olarak Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerinde varsayılan zil sesi olarak göreceğiz. Bununla birlikte melodi, Galaxy Note 9 da dahil olmak üzere 2018 yılında tanıtılacak tüm Galaxy modellerinde varsayılan zil sesi olacak.

Ayrıca şu ana kadar Galaxy modellerinde varsayılan zil sesi olmuş ve tüm Over the Horizon versiyonlarını aşağıdaki videoda dinleyebilirsiniz. Sizin favori versiyonunuz hangisi?