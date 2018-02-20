WinFuture’den Roland Quandt, Twitter'dan yaptığı paylaşım ile Galaxy S9 ve Galaxy S9+ fiyatlarını ortaya çıkardı. Görünüşe göre Samsung, fiyat konusunda tüketicilere acımayacak.

Sadece 5 gün sonra Samsung’un Galaxy S amiral gemisi serisinin yeni üyeleri Galaxy S9 ve Galaxy S9+ ile tanışacağız. Elde edilen sızıntılar, cihazların geçen yılın amiral gemileri ile benzer tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Fakat bu durum, cihazların benzer fiyatlara sahip olacağı anlamına gelmiyor.

Daha önce ortaya çıkan bazı sızıntılar, Samsung’un yeni Galaxy S amiral gemilerinin geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy S amiral gemilerine göre ABD’de 100 Dolar, Avrupa’da ise 100 Euro daha pahalı olacağını söylüyordu. WinFuture’den Roland Quandt’ın Twitter üzerinden paylaştığı Galaxy S9 Norveç fiyatları ne yazık ki bu sızıntıları destekliyor.

Quandt’a göre Galaxy S9 8790 NOK, Galaxy S9+ ise 9790 NOK fiyat etiketine sahip olacak. Buna göre Galaxy S9 Türkiye’de ek vergiler hariç 4266 TL, Galaxy S9+ ise 4752 TL fiyata sahip olacak. Geçtiğimiz yıl ülkemizde ilk olarak Galaxy S8 4400, Galaxy S8+ 5000TL fiyatla satışa çıkmış, ardından Galaxy S8 4000TL, Galaxy S8+ ise 4500TL’ye indirilmişti.

Norveç’teki Galaxy S9 ve Galaxy S9+ fiyatının vergiler eklenmemiş halinin biraz korkunç göründüğü bir gerçek. Fakat durum şu ki Samsung amiral gemilerinin Norveç fiyatları, Avrupa fiyatlarının biraz üzerinde bulunuyor. Dolayısı ile bu fiyatlar, Galaxy S9’ların baz alınan fiyat değeri olmayacak.

Yine de Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için minimal bir fiyat artışı beklemeyin. Özellikle kur farkının da etkisi ile Galaxy S9’un 4700-5000 TL aralığında, Galaxy S9+’ın ise 5000-5300 TL aralığında bir fiyat etiketine sahip olması muhtemel. Fakat fiyatın tüketiciler tarafında karşılık bulmaması halinde bir indirime gidilmesi de mümkün.