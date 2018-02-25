Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus Karşılaştırması!

Samsung'un bugün duyurduğu iki şahanesi Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus arasında ne gibi farklılıklar bulunuyor?

Samsung, bugün tüm merakımızı gidererek iki amiral gemisi telefonu Galaxy S9 ve S9 Plus'ın duyurusunu gerçekleştirdi. Her iki telefon da önceden aldığımız duyumlar çerçevesinde karşımıza çıktılar ve bizi pek de şaşırtmadılar. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden her iki cihazı da inceleyebilirsiniz fakat bu haberimizde hızlıca cihazlar arasında ne gibi farklılıklar var, onlara bir bakacağız.

Ekran

İki telefon arasındaki temel fark, hepinizin tahmin edeceği gibi ekran boyutlarında oldu. Sonsuz ekran teknolojisini kullanan iki telefondan S9 5.8 inçlik bir ekrana sahipken, S9+ adından da anlaşılacağı üzere biraz daha büyük: 6.2 inç. İki telefon da kavisli yapısıyla oldukça ergonomik bir kullanım sunuyor. İki telefonda da Gorilla Glass 5’le korunan Quad HD+ Super AMOLED Infinity ekran teknoloji kullanıldı.

İşlemci

Samsung daha önce olduğu gibi yeni amiral gemilerinde de işlemci konusunda farklılığa gitmedi. Galaxy S9 ve S9+ ülkelere göre değişiklik göstermek üzere Qualcomm Snapdragon 845 ve Exynos 9810 işlemcilerle üretildi.

Depolama

Samsung iki telefonda da 3 farklı depolama seçeneği sundu. 64, 128 ve 256 GB'lik depolama seçeneğiyle gelen S9 serisinde 400 GB'ye kadar artırabilir Micro SD desteği de bulunuyor. İki telefon arasındaki fark ise RAM boyutunda oluşuyor. S9, 4GB'lik RAM'le gelirken S9+ bir amiral gemisine yakışır şekilde 6GB'lik RAM'e sahip bulunuyor.

Batarya

Samsung, iki telefonda da batarya konusunda bir önceki amiral gemisine göre bir değişiklik yapmadı. S9, 3000 mAh, S9+ ise 3500 mAh'lık bataryalarla geliyor.

Ses-Renk-Dayanıklılık

Samsung S9 ve S9+ modellerinde AKG, Dolby Atmos sertifikalı stereo hoparlör kullandı. Renk olarak ise her iki telefon da gece siyahı, titanyum grisi, mercan mavisi ve lila olmak üzere 4 farklı seçenekle üretildi. Yeni model amiral gemilerinde Samsung bir geleneği bozmadı ve iki telefonu da suya ve toza dayanıklı olacak şekilde üretti. Başka bir deyişle iki telefon da IP68 sertfikasıyla geldi.

Kamera

İki amiral gemisi arasındaki ana ve en büyük fark ise kamerada yaşandı. Samsung S9'da tek kamera kullanırken S9+'da çift kamera teknolojisini kullanma yoluna gitti. Samsung S9'da, 12 MP'lik f/1.5 ve f/2.4 diyafram aralığına sahip tek arka kamera kullandı. S9+'da ise Güney Koreli şirket bu kameraya bir ek daha yaptı. Ana kamera olarak 12 MP değerinde, f/2.4-f/1.5 arası değişken diyafram açıklığına sahip kamera kullanan Samsung, 12 MP değerinde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ikincil bir kamerayı daha S9+'a ekledi. Şirket her iki telefonda da LED Flaş kullanmayı unutmadı. Ön kamera olarak bakıldığında Samsung bir önceki amiral gemisine benzer şekilde, 8 MP'lik f/1.7 diyafram aralığına sahip ön kamera kullandı.

Parmak İzi

Öte yandan her iki telefonda da parmak izi sensörü bir önceki modele göre yer değiştirdi. Samsung, kullanıcılarından gelen şikayetler ve talepleri göz önüne alarak parmak izi sensörünü kameranın hemen altına aldı. Kullanıcılar, bir önceki amiral gemisinde sensörün kameranın yanında olmasından dolayı memnuniyetsizliğini dile getirmişti.

Fiyat

Samsung, ülkemizde S9 modelinin sadece 64 GB'lik sürümünü satışa sunacak. Telefon 4.599 TL’den alınabilecek. Galaxy S9 Plus ise tüm depolama seçenekleriyle Türkiye’de raflardaki yerini alacak. Telefon, depolama seçeneklerine göre farklı fiyatlara sahip olacak. Buna göre 64GB, 5.199 TL, 128GB, 5.399 TL ve 128GB, 5.699 TL'den satışa sunulacak.

Teknik Özellikler

S9

Ekran: 5.8 inç Quad HD+ (2960 × 1440 piksel) Super AMOLED Infinity ekran, Corning Gorilla Glass 5

5.8 inç Quad HD+ (2960 × 1440 piksel) Super AMOLED Infinity ekran, Corning Gorilla Glass 5 RAM-Depolama : 4GB LPDDR4x RAM, 64GB/128GB/256GB dahili depolama 400 GB'ye kadar Micro SD desteği

: 4GB LPDDR4x RAM, 64GB/128GB/256GB dahili depolama 400 GB'ye kadar Micro SD desteği İşlemci : Exynos 9810/ Snapdragon 845

: Exynos 9810/ Snapdragon 845 Kamera: 12 MP f/2.4-f/1.5 arası değişken diyafram açıklığına sahip kamera, LED Flaş desteği, 8 MP f/1.7 oto fokus özellikli ön kamera

12 MP f/2.4-f/1.5 arası değişken diyafram açıklığına sahip kamera, LED Flaş desteği, 8 MP f/1.7 oto fokus özellikli ön kamera Ses : Stereo hoparlör (AKG, Dolby Atmos sertifikalı)

: Stereo hoparlör (AKG, Dolby Atmos sertifikalı) Batarya : 3000mAh, hızlı kablolu ve kablosuz şarj özelliği

: 3000mAh, hızlı kablolu ve kablosuz şarj özelliği Bağlantı : 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, Bluetooth 5, GPS, USB 3.1, NFC, MST

: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, Bluetooth 5, GPS, USB 3.1, NFC, MST Renk : Gece Siyahı, Titanyum Grisi, Mercan Mavisi ve Lila

: Gece Siyahı, Titanyum Grisi, Mercan Mavisi ve Lila Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 sertifikası (suya ve toza dayanıklı)

S9+