Galaxy S9, MWC 2018 etkinliğinde artık tüm gizemini kaybedecek ve katlanabilir yeni seri Galaxy X’in ilk cihazı ise 2019’da görücüye çıkacak. Detaylar CES 2018 fuarında ortaya çıktı.

Samsung’un amiral gemisi serisinin yeni üyesi olacak Galaxy S9 için geri sayım devam ediyor. Firma, Apple’ın iPhone X ve iPhone 8 atağından sonra küresel pazarda mücadele için bir cevap hakkına sahip oldu. Aslında geçtiğimiz aya kadar cihazın, CES 2018 fuarında tanıtılmasını bekliyorduk. Nitekim Samsung’un planları da her zamankinden daha erken bir lansman düzenlemekti.

CES 2018’de gerçekleşmesi beklenen bütün büyük olaylar gerçekleşti ve Samsung akıllı telefon dışındaki alanlarda ürettiği teknolojilerini tanıttı. Firmanın mobil bölümünün başkanı DJ Koh, bu fuarda Galaxy S9’u tanıtmayacaklarını doğruladı. Aynı zamanda firmanın planladığı bağımsız bir lansman etkinliğine bulunmadığından, gözler Şubat ayında gerçekleştirilecek Mobile World Congress 2018 (MWC 2018) etkinliğine çevirildi.

Her yıl Barcelona’da düzenlenen MWC, mobil dünyanın devlerinin akıllı telefon ve tabletlerini ve bu dünyaya bağlı aksesuarları tanıttığı yer oldu. Ayrıca 1 ay öncesinden Galaxy S9’u duyurmak onu 1 ay önce satışa sunmak demek. Galaxy S8’ler Nisan 2017’de satışa çıkmıştı, S9’ları Mart ayında görmeyi bekliyoruz.

Koh, aynı zamanda katlanabilir Galaxy X hakkında da ipuçları sundu. Kendisi bu yıl katlanabilir modellerin sayısının artacağını ve Samsung’un bu adımı 2019 ortalarında atacağını söylüyor. Katlanabilir bir telefonu seri üretime sokmak, milyonlarca cihaz üreten dev bir firma için oldukça zor.

ZTE gibi firmalar böyle adımları daha kolay atıyorlar çünkü üretimleri sınırlı ve kısıtlı. Yani düşük maliyet ve daha az risk var. Samsung muhtemelen gördüğümüz en iyi katlanabilir cihazla bizi karşılayacak. Bunun içinse biraz beklememiz gerekecek.