Galaxy S9 Avrupa'da da Çift SIM Kart ile Satışa Çıkacak!

Bugüne kadar çift SIM kart desteğini yalnızca belirli pazarlara sunan Samsung, Galaxy S9 ile birlikte hibrit SIM kart tepsili modellerini Avrupa'da da satışa sunacak.

Samsung, 'seçilmiş' pazarlarda bazı Galaxy S7 ve S7 Edge modellerini bir MicroSD kart bir SIM kart, bazılarını da çift SIM kartlı olacak şekilde satışa sunmuştu. Hibrit SIM tepsisinin nasıl göründüğünü aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz.

Samsung, geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy S8 ve S8+ modellerinide de sadece Asya, Afrika ve Ortadoğu pazarlarına özel olarak hibrit SIM tepsili olarak sunmuştu. Bu durum, Samsung hayranlarının seçili pazarlarda tek telefon ile iki hat birden kullanmasına izin verirken, Avrupa gibi büyük bir pazarda kullanıcıların iki hat kullanmak için iki telefona ihtiyaç duymasına neden oluyordu.

Fakat Samsung’un resmi web sitesinde yer alan bilgiler her şeyi değiştirebilir. Samsung Almanya web sitesinde ortaya çıkan bilgiler, Galaxy S9’un Avrupa pazarına da hibrit SIM tepsisi ile gelebileceğini gösteriyor. Galaxy S9’un sitede gösterilen SM-G960F model numarasının yanında ‘DS’ bulunuyor. Bu da Galaxy S9 ve S9+’ın Avrupa’da da çift SIM ile piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.

Teknik olarak bu bir sızıntı değil kesin bilgi ve SM-G960F/DS modelinin Samsung Almanya web sitesinde hala görüntülendiğini düşünürsek, yanlışlıkla paylaşılmadığını da kolaylıkla söyleyebiliriz. Galaxy S9 ve Galaxy S9+ 25 Şubat’ta Barcelona’da sahneye çıkacak ve 16 Mart’ta çift SIM kart desteği ile tüketiciler ile buluşacak.