Samsung Galaxy S9 ve S9+'dan Google'ın ARCore'una Tam Destek

Android kullanıcıları için arttırılmış gerçeklik uygulamaları geliştirilmesine öncülük eden Google'ın ARCore eklentisi, Galaxy S9 ve S9+'ın desteğini arkasına aldı.

Temel olarak Apple’ın ARkit’ine cevap olarak geliştirilen ARcore, arttırılmış sanal gerçeklik alanında oldukça başarılı bir geliştirici olmasına karşın Android cephesinde oldukça az sayıda cihaz tarafından destekleniyor. Bu açığı gören ve satış stratejisine eklemekten çekinmeyen Samsung, Galaxy S9 ve S9+ için bu uygulamanın uyumluluğuna onay vermiş bulunuyor.

Android cephesi ve Samsung adına oldukça olumlu bir adım olan bu atılım, henüz Apple AR ile rekabet edecek düzeyde olmasa da uzun vadede doğru adımlar ile sağlam ir yarışa girebilir.

Hemen hemen her alanda büyük rekabet halinde olan Apple - Samsung ikilisinin dev mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Umarız Android cephesinde, Apple’ın önderlik ettiği bu teknolojiye dair daha güçlü atılımları da zaman içinde görme fırsatına erişiriz.