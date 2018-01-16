Samsung Galaxy S9 ve S9+ Hakkındaki Bilinen Her Şey

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemi ikilisi Galaxy S9 ve S9+'ın tanıtılmasına yalnızca bir ay kaldı. Cihazın tanıtımı yaklaşırken sızıntılar da aynı oranda arttı. İşte Galaxy S9 ve S9+ hakkında şu ana kadar ortaya çıkan tüm bilgiler.

Haftalardır Samsung’un yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve S9+ hakkında bazıları doğru, bazıları yanlış olan pek çok sızıntı ortaya çıktı. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bazı sızıntılar, çevrimiçi ortamda paylaşılan bazı görseller ve son olarak geçtiğimiz günlerde Reddit’te ortaya çıkan Galaxy S9 kutusunu bir araya getirdiğimizde nasıl bir Samsung amiral gemisi ile karşılaşacağımız, gözümüzde canlanmaya başladı bile.

Öncelikle şu konuyu bir netleştirmeliyiz; Galaxy S9, tasarım anlamında Galaxy S8’e fazlası ile benzeyecek. Sızıntıların ortaya çıkardığı kadarı ile çerçevesiz bir Galaxy S9 yalnızca Samsung hayranlarını heyecanlandıran bir hayal gibi duruyor. Samsung, Galaxy S9’da ekranın altında bulunan çerçeveleri bir miktar inceltecek, fakat Galaxy S8’den şaşkınlık yaratacak derece ince bir çerçeve beklemeyin.

Bunun dışında en azından küçük ekranlı model olan Galaxy S9’un kamerası hakkında yorum yapmak kolay değil. Akıllı telefon endüstrisi çift kamera teknolojisine geçti ki Samsung da, Galaxy Note 8’de çift kamera kullanmıştı. Bu nedenle tek kameralı bir Galaxy S9 tüketicilerde profesyonele yakın fotoğraflar çekme konusunda soru işareti oluşturabilir. Tabii Samsung’un başarılı kameraları yazılımla da olsa Galaxy S7’de bile arka plan efekti yaratabiliyordu.

İşte Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın sızıntılara göre elde edilen teknik özellikleri:

Samsung Galaxy S9

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845, Samsung Exynos 9810

Qualcomm Snapdragon 845, Samsung Exynos 9810 RAM: 4GB ya da 6GB

4GB ya da 6GB Depolama: 64GB ve 128GB+MicroSD

64GB ve 128GB+MicroSD Ekran: 5.65 inç QHD+ Süper AMOLED, 570 PPI

5.65 inç QHD+ Süper AMOLED, 570 PPI Arka Kamera: Süper Hızlı Çift Piksel 12MP, f/2.4 ve f/1.5 diyafram açıklığı, OIS, faz tespitli otomatik odaklama, x2 optik yakınlaştırma

Süper Hızlı Çift Piksel 12MP, f/2.4 ve f/1.5 diyafram açıklığı, OIS, faz tespitli otomatik odaklama, x2 optik yakınlaştırma Ön Kamera: 8 MP, f/1.7 diyafram açıklığı, otomatik odaklama

8 MP, f/1.7 diyafram açıklığı, otomatik odaklama Batarya: 3100mAh, USB Type-C, Hızlı Şarj 2.0 ve üstü, kablosuz şarj

3100mAh, USB Type-C, Hızlı Şarj 2.0 ve üstü, kablosuz şarj Bağlantılar: Bluetooth LE, NFC, USB-C, Cat 18 LTE

Bluetooth LE, NFC, USB-C, Cat 18 LTE Sensörler: İris tarayıcı, 3D sensör, parmak izi, ivmeölçer, yakınlık, pusula, barometre, nabız, SpO2

İris tarayıcı, 3D sensör, parmak izi, ivmeölçer, yakınlık, pusula, barometre, nabız, SpO2 Ses: AKG stereo hoparlör, kulaklık girişi bilinmiyor

Samsung Galaxy S9+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845, Samsung Exynos 9810

Qualcomm Snapdragon 845, Samsung Exynos 9810 RAM: 4GB ya da 6GB

4GB ya da 6GB Depolama: 64GB ve 128GB+MicroSD

64GB ve 128GB+MicroSD Ekran: 6.2 inç QHD+ Super AMOLED, 529 PPI

6.2 inç QHD+ Super AMOLED, 529 PPI Arka Kamera: 12 MP, f/1,7,1,4 μm,Çift Piksel PDAF + 12MP, f/2,4, 1 μm, AF, OIS, faz tespitli otomatik odaklama, x2 optik yakınlaştırma

12 MP, f/1,7,1,4 μm,Çift Piksel PDAF + 12MP, f/2,4, 1 μm, AF, OIS, faz tespitli otomatik odaklama, x2 optik yakınlaştırma Ön Kamera: 8 MP, f/1.7 diyafram açıklığı, otomatik odaklama

8 MP, f/1.7 diyafram açıklığı, otomatik odaklama Batarya: 3600mAh, USB Type-C, Hızlı Şarj 2.0 ve üstü, kablosuz şarj

3600mAh, USB Type-C, Hızlı Şarj 2.0 ve üstü, kablosuz şarj Bağlantılar: Bluetooth LE, NFC, USB-C, Cat 18 LTE

Bluetooth LE, NFC, USB-C, Cat 18 LTE Sensörler: İris tarayıcı, 3D sensör, parmak izi, ivmeölçer, yakınlık, pusula, barometre, nabız, SpO2

İris tarayıcı, 3D sensör, parmak izi, ivmeölçer, yakınlık, pusula, barometre, nabız, SpO2 Ses: AKG stereo hoparlör, kulaklık girişi bilinmiyor

Elbette ki bu bilgilerin hiçbirinin resmi olmadığını ve yalnızca sızıntılara ve söylentilere dayandığını unutmamak gerekiyor. Belki de Samsung kapalı kapılar ardında Samsung hayranlarının hayallerini süsleyen bir akıllı telefon geliştiriyordur. Ne yazık ki gerçeği ancak 24-25 Şubat’ta Barcelona’da öğreneceğiz.

Cihazların fiyatı ile ilgili gelen bilgilere göre Samsung Galaxy S9 için Galaxy S8’e yakın bir fiyat düşünüyor. Diğer amiral gemileri ile kıyasladığımızda 1000 liralık bir fiyat artışı gerçekleşmediği için sevinebiliriz fakat Galaxy S8’in ülkemizde ilk olarak 4400 TL fiyat etiketi ile satışa çıktığını unutmamak gerekiyor.