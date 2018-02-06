Galaxy S9 ve S9+ ile Birlikte Yeni Seçeneği Geliyor!

Yeni amiral gemleri ile müşterilerine yeni bir renk seçeneği de sunmak isteyen Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ı leylak moru rengi ile satışa sunabilir.

Akıllı telefonlar hakkında gerçekleştirdiği isabetli sızıntıları ile bilinen Evan Blass, Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9 hakkında bazı özel bilgiler ve görseller paylaştı. Görünüşe göre Samsung, Galaxy S9 ile birlikte müşterilerine yeni bir renk seçeneği sunacak; leylak moru.

Pembe, mor ve kırmızı arasında sıkışıp kalmış bir renk gibi görünen leylak moru, Samsung’un şu ana kadar sunduğu en iyi renk seçeneği olmasa da kesinlikle dikkat çekici ve şık duruyor. Leylak moru Galaxy S9 her ne kadar kadın kullanıcılara hitap ediyor gibi gözükse de erkekler için de son derece güzel bir seçenek.

Evan Blass, Galaxy S9 ve Galaxy S9+ kameraları hakkında da bilgi verdi. Hem Galaxy S9 hem de Galaxy S9+’ın ana kameraları 12MP çözünürlüğünde hareket algılama özellikli olacak. Süper ağır çekim desteği bulunan kameralar değişken diyaframa sahip olacak. Galaxy S9+’ın ikinci kamerası ise sabit diyafram değerine sahip olacak.

Her iki model de 8MP’lik bir ön kameraya sahip olacak. Nihayet Galaxy S9 ile stereo hoparlör desteği getiren Samsung, kulaklık girişini de unutmuyor. Galaxy S9 4GB RAM’e ve 64GB depolama alanına sahipken Galaxy S9+, 6GB RAM’e ve 128GB depolama alanına sahip olacak. Eğer bu doğru ise Galaxy S9 ikilisini Galaxy S8 ikilisinden ayıran en büyük fark, ‘+’ model ile standart model arasındaki donanım farkları olacak.