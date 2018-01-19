Samsung Galaxy S9 ve S9+'ın Donanım Özellikleri Netleşti!

ETNews tarafından yayınlanan rapor, Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ın kamera ve diğer donanım özelliklerini netleştirdi.

Samsung’un yeni amiral gemi ikilisi Galaxy S9 ve S9+ için akıllı telefon sektörü ve tüketicilerde meraklı bekleyiş devam ederken ETNews, Samsung amiral gemilerinin kamera özelliklerini detaylandıran bir rapor sundu.

Önceki sızıntılardan da bildiğimiz üzere Galaxy S9, f/1.5-f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Değişken diyafram açıklığı mekanik bir teknoloji ve sahneye göre cihazın daha iyi fotoğraflar çekmesine yardımcı olacak.

Bununla birlikte büyük ekranlı model olan Galaxy S9+’ta çift arka kamera olacak ve iki arka kamera da f/1.5-f/2.4 diyafram açıklığına sahip olacak. Yeni çift kamera fotoğraf ve video kalitesini iyileştirirken, 1000 fps’ye kadar ağır çekimi de destekleyecek.

Rapora göre Galaxy S9, 8MP’lik otomatik odaklamalı bir ön kameraya sahip olacak ve iris tarayıcı ön kameraya entegre edilmiş olacak. Galaxy S9+’ta ise iris tarayıcı ve ön kamera önceki modellerde olduğu gibi ayrı olacak.

Samsung’un Galaxy S9’da kamera ve iris tarayıcıyı neden bir arada sunduğu tam olarak bilinmiyor fakat alandan kazanma ve tedarik sorunları en iyi tahminler gibi görünüyor. İris tarayıcılı ön kameraları Güney Koreli Partron ve MC Nex şirketleri üretecek.

Rapora göre Samsung, Exynos işlemcili Galaxy S9’larda yeni tip bir baskılı devre kartı (PCB) kullanacak. Eski tip devre kartlarından daha ince ve dar olduğu söylenen yeni devre kartları, Samsung’un cihazı tasarlarken alandan ciddi miktarda tasarruf etmesini sağlıyor.

Ayrıca Samsung, Galaxy S9’larda dokunmatik katmanı OLED ekranın kapsülleme katmanına entegre eden Y-OCTA ekran teknolojisini kullanacak. Y-OCTA, eski nesil ekranlara göre daha incedir, daha iyi optik özelliklere sahiptir ve daha ucuzdur.

Raporda ayrıca Galaxy S9 ve S9+’ın sırası ile 5.77 inç ve 6.22 ekranlara sahip olacağı, kameranın altında ise Tayvanlı teknoloji şirketi Aegis Technology tarafından üretilen parmak izi tarayıcıların bulunacağı yazıyor.