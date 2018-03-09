Galaxy S9 ve S9+'ın Ekran Çözünürlüğü Nasıl Artırılır?

Samsung'un en yeni amiral gemisi S9 ve S9+'ların ekran çözünürlüğü normal şartlarda 2.960 × 1,440 pikseldir. Ancak telefonlar kullanıcıya daha düşük bir ekran çözünürlüğüyle (2,220 × 1,080) geliyor. Peki bunu nasıl çözeriz?

Samsung, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği bir lansmanla tanıttığı S9 ve S9+ telefonlarında pil gücünü korumak için daha düşük ayarlarla kendini revize ediyor. Ekran çözünürlüğünü kısma yoluna giden Samsung, buna rağmen hala çok iyi bir kaliteyi sunmamazlık da etmiyor. Bu açıdan bakıldığında en azından pil ömrünü uzatmak için telefonları yavaşlatmıyorlar diyebiliriz. Tekrar konumuza dönersek Samsung'un gerçekleştirdiği bu düşük ayar kullanıcının isteğine göre düzeltilebiliyor. Ancak belirtmekte fayda var görece düşük çözünürlükle yüksek çözünürlük arasındaki fark, gözle görünebilecek derecede değil.

Peki Nasıl En Yüksek Çözünürlüğe Kavuşacağız?

Galaxy S9 veya S9 + cihazınızın ekran çözünürlüğünü arttırmak için cihazın Ayarlar menüsüne giriyoruz. 'Ekran' bölümüne dokunduktan sonra 'Ekran Çözünürlüğü' kısmına giriyoruz. Karşınıza çıkan işaretçiyi istediğiniz çözünürlük ayarına doğru sürüklemeniz yeterli oluyor. Böylelikle gün içinde daha fazla pil ömrüne ihtiyacınız olduğu durumlarda çözünürlüğü 1480 × 720 (HD +) değerine düşürebilir ya da daha görsel şölenli bir kullanım istediğinizde, 2960 × 1440 (WQHD +) seviyelerine yükseltebilirsiniz.

Nesnel bir perspektiften baktığınızda günlük kullanımda (mesajlaşma, e-posta ya da sosyal ağ gezintileri )her üç ayarda oldukça güzel bir deneyim sunuyor. Gözle görülür bir farklılığı günlük kullanımda görmeyeceğinizi tekrardan söylemekte fayda var. Bu anlamda akıllı telefonunuzu emel aktiviteler için kullanmanız gerekiyorsa, yalnızca HD + ayarında kullanmanız pil ömrünüz için iyi olacaktır.

Bununla birlikte YouTube ya da çeşitli film platformlarını kullanmayı seviyorsanız. Oldukça yüksek çözünürlük seyir zevkinizi artıracaktır. Yani bu tip kullanımlarda WQHD + çözünürlüğü 1440p videonun keyfini çıkarmanıza olanak sağlar. Dediğimiz gibi seçim sizin.