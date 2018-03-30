Samsung'un yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve S9+, yeni gelecek güncellemeyle FM radyo özelliğine kavuşacak.

Samsung tarafından geçtiğimiz ay İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi dahilinde düzenlenen bir etkinlikle tanıtılan Samsung Galxy S9 ve S9+ çıktığı günden bu yana S8 serisine benzeyen özellikleri bağlamında eleştiriliyordu. Elbette Samsung yeni telefonunda, oldukça iyi bir hale getirilen kameralar dahil olmak üzere bir dizi değişikliğe gitti. Bunun yanı sıra Samsung'un yeni amiral gemileri akıllı telefon dünyasının en gelişmiş özelliklerini de sunmaktan geri kalmıyor. Ancak, son dönem çıkan amiral gemilerinde yokluğu pek hissedilmese de büyük bir eksiklik bulunuyor. İnternet teknolojilerinin gelişmesi insanların radyoları veri bağlantıları aracılığıyla dinlemesine olanak sağlıyor ancak bir FM radyonun tadını vermiyor.



Bu yüzden Güney Koreli teknoloji devi, S9 ve S9+ modelleri için FM radyo desteği eklemeye karar verdi. Şirket, gelecek olan yazılım güncellemesiyle kullanıcılarına sınırsız müzik keyfini sunmayı hedefliyor. Bildiğiniz gibi FM radyo erişimi ücretsizdir, elbette radyo yayınları sırasında giren uzun reklamları dinlemek zorunda kalmanızı saymazsak.

Yeni nesil amiral gemilerinin bazılarında bulunmayan 3.5 mm jak girişi insanların ekstradan Bluetooth kulaklık almasına sebebiyet vermişti. Bu ekstra bir maliyet gerektiren bir alışverişti. Samsung'un hem telefonlarından 3.5 mm jak girişlerini kaldırmaması hem de FM desteği sunması kullanıcıya duyduğu saygının bir göstergesi olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz, sizce telefonlarda FM olması gerekiyor mu?