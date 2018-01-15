Samsung Galaxy S9 ve S9+, MWC 2018 Öncesi FCC'de Görüldü

Samsung’un önümüzdeki ay duyurmayı planladığı S9 ve S9+, ABD FCC İnternet Sayfasında görüldü.

Samsung’un 2018 model amiral gemisi Galaxy S9 ve S9+’ın çıkmasına çok az bir zaman kaldı. Önümüzde ay düzenlenecek MWC 2018’de tanıtılması beklenen yeni cihazlar, FCC’den de onay aldı. SM-960U(Galaxy S9) ve SM-965U(Galaxy S9+) model numaralarıyla gelen cihazlar, bu şekilde FCC onay listesinde yer alıyor. Yayınlanan listeye göre cihazlar, ABD’deki hemen hemen tüm hücresel bağlantıları destekleyecek.

Paylaşılan model numaraları, geçen sene çıkan Galaxy S8 ve S8+ ile benzerlik gösteriyor. Geçen seneki model numaraları SM-950U(Galaxy S8) ve SM955U(Galaxy S8+ şeklindeydi. Galaxy S9 ve S9+’ın Avrupa modellerinin isimlerinin ise muhtemelen SM-G960F(Galaxy S9) ve SM-G965F(Galaxy S9+) şeklinde olması bekleniyor.

Samsung Galaxy S9’la Gelmesi Beklenenler

Samsung’un yeni amiral gemisinin duyurulmasına çok az bir zaman kaldı. Telefon hakkında net bilgiler olmasa da az çok hangi özelliklerin olacağını biliyoruz. Bu özellikler;

2960 x 1440 piksel çözünürlüğüne sahip 5.8 inç ekran (Galaxy S9+ için 6.2 inç olması bekleniyor)

Snapdragon 845 yonga seti (Avrupa’ya özel Exynos 9810 yonga seti)

4GB RAM (Galaxy S9+ için 6GB RAM)

64GB depolama alanı (Galaxy S9+ için 128GB depolama alanı)

12MP arka kamera (Galaxy S9+ için çift 12MP arka kamera

8MP selfie kamerası

Şu anda telefon hakkında bilinen özellikler bu şekilde. Samsung, Şubat ayında resmi olarak çıkışını yapacak. Peki, sizce Samsung geçen sene yakaladığı başarıyı bu sene devam ettirebilecek mi?