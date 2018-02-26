Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ın Resmi Aksesuarları!

Samsung’un önümüzdeki Mart ayında satışa sunacağı Galaxy S9 ve S9 Plus’lar için sunulan resmi aksesuarlara baktık.

Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus, dün akşam yapılan bir lansmanla tanıtıldı. Kameranın önderliğinde pek çok yeni özelliğin tanıtıldığı gecede, akıllı telefonla birlikte tanıtılan bazı aksesuarlar da dikkat çekti. Bugün sizlerle, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus’lar için duyurulan resmi aksesuarlara bakacağız. Çeşitli renklerde ve özelliklerde olan bu aksesuarlar, Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus’lar ilk çıktığında yanında olan ürünler olacaklar.

Kılıflar

S-Viev Flip Cover: Telefonun ekranını da kapatabildiğiniz ve yeri geldiğinde telefonu üçgen bir şekilde dik tutmanızı sağlayan kapaktır. Kapak kapalıyken, telefonunun üzerinden saat ve bildirim kısmını kontrol edebilirsiniz.

LED Wallet Cover: Diğer kılıfta olduğu gibi kolaylıkla kılıfın üzerinden bildirimleri okuyabilir, saatinize bakabilirsiniz. Bunun dışında, küçük parçalarınızı içinde tutmak için bir cüzdan görevi gören LED Wallet, telefonunuzu kişiselleştirmenize olanak tanır.

Alcantara Cover: Piyasanın en sağlam kılıflarındandır. Lüks araçlarda kullanılan yumuşak bir koruma katmanına benzer Alcantara kılıfı, spor gibi aktivitelerde telefonunuzu daha dayanıklı yapar.

Rugged Protective Cover: Şık ama bir o kadar da ağır bir koruma isteyen kullanıcılar için geliştirilen bir kılıf. Yapılan düşme testlerinde askeri sınıf düzeyinde başarı yakalayan kılıf, tüm yönüyle telefonu korumaya çalışacak.

Hyperknit Cover: Spor ayakkabıları ile aynı malzemeden yapılmış kılıf, telefonunuza hacim eklemeden güçlü bir koruma sağlıyor.

Silicone Cover: Temel silikon kılıflar yumuşak bir metaryelden oluşur. Son derece kaliteli bir kavrama imkanı sunan kılıf, hoş bir dokunma hissiyatı verir.

Bağlantılar

Samsung, bağlantı konusunda kablolu şarj adaptörünün dışında iki farklı kablosuz şarj cihazı sunuyor. Bunlar; Fast Charge Wireless Charging Stand ve Fast Charge Wireless Charging Convertible ismiyle duyuruldu. Bu cihazların birincisi normal bir şekilde şarjı doldururken ikincisi ise telefonunuzu en uygun görüş açısına getiriyor, ayrıca üzerinde bulunan 5100 mAh’lik batarya yardımıyla yolculuklarda da telefonunuzu şarj etme imkanı tanır.

Ses

Samsung, eski amiral gemilerinde yaptığı gibi yeni modellerle de AKG’nin kablolu bir kulaklığını sunuyor. Son derece başarılı olan bu kulaklık, net ve dengeli bir ses sunmak için geliştirildi.