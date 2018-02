Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ın Türkiye Fiyatları

Samsung, yeni Galaxy modellerini tanıtırken ayrıca fiyatlarını da açığa kavuşturdu.

Bugün Barselona'da düzenlenen MWC 2018 etkinliği ile Galaxy S9 ve S9 Plus'ı tanıtan Samsung, cihazlarla ilgili tüm merakımızı gidermiş oldu. Merak ettiğimiz bir diğer konu daha vardı: Fiyatları.

Bildiğiniz gibi Samsung'un her sene duyurduğu Galaxy modellerinden Plus olanı, diğerine nazaran biraz daha pahalı oluyor. Bu sene de bir farklılık yok ve Galaxy S9 Plus, S9'dan biraz daha pahalı olacak şekilde satış raflarındaki yerini alacak.

Bugünden itibaren Samsung’un çevrimiçi mağazası üzerinden ön siparişle satışa sunulacak telefonlardan Galaxy S9’un 64 GB’lık versiyonu 4.599 TL’den satışa sunulacak. Samsung, Türkiye’de 64 GB dışında herhangi bir depolama seçeneğine sahip Galaxy S9 modelini Türkiye’de satmayacak.

Galaxy S9 Plus ise tüm depolama seçenekleriyle Türkiye’de, satış raflarındaki yerini alacak. Buna göre 64, 128 ve 256 GB depolama alanı seçeneklerine sahip cihazların fiyatları sırasıyla 5.199, 5.399 ve 5.699 TL olacak.

Bunların dışında Samsung, yeni Galaxy modellerinden birine sahip olmak isteyenlere eski telefonlarını vermeleri karşılığında 4 bin TL’ye kadar indirim vadediyor. 26 Şubat ile 22 Mart tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya dışında kullanıcılar, Samsung’un çevrimiçi mağazasındaki mobil aksesuar alışverişlerinde geçerli olmak kaydıyla 400 TL’lik bir hediye çekine sahip olacaklar.