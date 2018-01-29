Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ın Fiyatı Ortaya Çıktı

Samsung'un 25 Şubat'ta Dünya Mobil Kongresi'nde duyuracağını resmi olarak açıkladığı iki yeni amiral gemisi için fiyat bilgileri de yavaştan ortaya çıkıyor.

Ne zaman ve nerede duyurulacağı, donanım özellikleri gibi neredeyse hakkında çoğu şeyi bildiğimiz Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus için bir tek fiyat bilgisinden mahrumduk. Gün itibarı ile Güney Kore taraflarından gelen bilgilerle artık fiyattan da hemen hemen haberdarız.

Güney Kore cephesinden gelen haberler bugün için basın görsellerini sızdırmıştı. Şimdi de ürünün fiyatı ortaya çıktı. Gelen haberlere göre bu iki ürünün fiyatının Güney Kore piyasasında S9 için 950.000 won (887 dolar) ve S9 Plus için 990,000 won (920 dolar) olacak. Bu rakamlar tabi ki Güney Kore piyasasına özel.

Galaxy S8'in çıkışı esnasında 935.000 won gibi bir fiyatla satışa sunulduğu ve Samsung'un fiyatlandırma politikasının, cihazını 'Güney Kore dışında bir miktar daha ucuza satmak' şeklinde sürdürdürdüğü düşünülürse, Samsung Galaxy S9'un 800 dolar, S9 Plus'ın ise 900 dolar veya biraz daha altından piyasaya çıkacağını net olarak söyleyebiliriz.

Ürün 25 Şubat'ta tanıtıldıktan hemen 5 gün sonra; 2 Mart'ta Güney Kore için ön siparişe açılacak. Elbette işin Türkiye ayağı sizin de bildiğiniz gibi bambaşka bir hikaye. Bu konuda düşünceleriniz neler? Bahsi geçen fiyatlar ışığında, sizce cihazın Türkiye'deki fiyatı ne kadar olur?