Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ın En Gerçekçi Tasarımı

Concept Creator isimli YouTube kanalı, Samsung'un bir sonraki nesil akıllı telefonları Galaxy S9 ve S9 Plus'a ait en gerçekçi tasarımları açığa çıkardığı bir video paylaştı.

Samsung, geçtiğimiz Mart ayında MWC 2017 etkiliğinde görücüye çıkarttığı Galaxy S8 ailesini satışa sundu ve büyük başarılar elde etti. Piyasada o dönem Apple’ın yokluğunu çok iyi değerlendiren Güney Koreli dev, yaz aylarında satışa sunduğu Note 8 ile ikinci vurgunu da yaptı.

Aynı başarıyı Galaxy S9 serisi ile Apple’a bir cevap niteliğinde devam ettirmek isteyen Samsung, Şubat ayının sonlarına doğru yeni amiral gemilerini görücüye çıkartacak. Galaxy S8 ailesi ile yakalanan genel tasarım çizgilerinin korunduğu bu cihazlar, performans açısından 2018’in trendlerini belirleyecekler. Bugüne kadar yapılan sızıntılar doğrultusunda çift kameralı olarak geleceği doğrulanan Galaxy S9 Plus, ilk defa bu kadar net bir görünüme kavuştu.

YouTube üzerinden Concept Creator isimli bir kanal tarafından yayınlanan videoda her iki cihaz da net bir şekilde inceleniyor:

Tasarımlar konusunda Samsung’dan yapılan CAD dosyaları ve rapor sızıntılarından faydalanan bağımsız tasarımcılar, artık aylar öncesinden nelerle karşılaşacağımızı hemen hemen doğru bir şekilde tahmin edebiliyorlar.

S9’da bulunan çift kameranın yanı sıra, bu kez her iki cihazın da aynı tasarıma sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Cihazların sağ tarafında ses kontrolü için iki buton ve bir güç kontrolü tuşu bulunuyor. Sanal asistan Bixby tuşu ise solda bulunuyor.

Kavisli görünümleri ve genel hatları itibarıyla Galaxy S8 ve S8 Plus’a çok benzeyen bu iki cihaz, kulaklık girişinin hala kaldırılmadığı amiral gemileri arasında yer alacaklar. Diğer taraftan serinin son cihazları Galaxy S8 ve S8 Plus sağlamlık testi videomuzu da aşağıdan izleyebilrisiniz.