Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'lara Çağrı Kaydetme Özelliği Ge

Arama kaydetme, bazı durumlarda gerçekten can kurtarıcı olabilir. Ülkemizde bir suç delili olarak kullanılamayan arama kayıtları, gelecek günlerde ülkemizdeki S9 ve S9 +'lara da gelebilir.

S9 ve S9+ telefonlar, bu ay çıkan güncellemelerle birçok yeni özelliğe kavuştu. Arama kayıt özelliği de bu güncellemelerle birlikte Samsung amiral gemilerine gelen özelliklerden bir tanesi. Ancak bazı ülkelerde bulunmayan arama kayıt özelliği, arama kaydetmenin yasadışı olduğu anlamına gelebiliyor.

Samsung Galaxy S9 ve S9 +'daki arama kayıt özelliği şimdilik Hollanda, Hindistan, Romanya, Rusya, İspanya, İsviçre ve İngiltere'deki amiral gemilerinde bulunuyor. Gelecek günlerde bu özellik ülkemize de gelebilir.

Yeni arama kayıt özelliğini içeren güncelleme, telefona bağlı olarak G960FXXU1BRE5 ve G965FXXU1BRE3 adıyla geldi. Bu güncellemeyi aldıysanız ve aramalarda kaydet seçeneğini bulamıyorsanız, bulunduğunuz ülkede bu özelliğin yasadışı olmasından kaynaklanıyor olabilir.