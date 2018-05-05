Samsung, S9 İçin Arama Kararlılığı Güncellemesi Yayınladı

Samsung'un yeni amiral gemileri S9 ve S9 Plus, arama kararlılığıyla ilgili bazı eleştirilere maruz kalmıştı. Bu eleştirilerin üzerine harekete geçen Samsung, sorunu çözen bir güncelleme yayınladı.

Akıllı telefonunuzla telefon görüşmesi yapmak bir telefondan beklediğiniz en basit işlevdir, değil mi? Ancak maalesef Galaxy S9 ve S9 Plus sahipleri, arama işlevi konusunda bazı sorunlar yaşıyordu. Aramaların kesilmesi veya tamamen kapanması gibi sorunların farkına varan Samsung, bu durumu düzeltmek için yeni bir güncelleme yayınladı.

Dünya genelinde birçok kullanıcı tarafından rapor edilen bu sorunlar, geçtiğimiz ay Samsung tarafından fark edilmiş ve güncellemeyle çözüleceği açıklanmıştı. Bugünden itibaren Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Avustralya'nın bazı bölgeleri için güncelleme yayınlanmış durumda. Güncellemenin boyutu, cihaza göre değişkenlik gösterse de yaklaşık 150 MB civarında olduğunu söyleyebiliriz.

Yayınlanan güncellemenin "Yenilikler" kısmında verilen bilgi ise şu şekilde:

Çağrı stabilitesi iyileştirildi.

Duvar kağıdı kalitesi iyileştirildi.

Birkaç hafta önce Nisan ayı güvenlik güncellemesini yayınlayan Samsung, bu güncellemede herhangi bir güvenlik detayına yer vermemiş. Aramalardaki bu ve benzeri stabilite sorunları, daha önce bazı S8 ve Note 8 modellerinde de görülmüştü. Üstelik Samsung'un yeni amiral gemilerinin karşılaştığı tek sorun bununla sınırlı değil. Bazı kullanıcıların dokunmatik ekranlarında çalışmayan bölgeler bulunduğu ortaya çıktı.