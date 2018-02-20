Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S9 ile birlikte 'Uhsupp' adında bir sosyal paylaşım ağı tanıtmaya da hazırlanıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yalnızca 5 gün sonra Barcelona’daki Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2018’de düzenleyeceği basın etkinliği ile yeni amiral gemi ikili Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ı tüketicilerin beğenisine sunacak. Cihazlarla ilgili neredeyse tüm detayları bilsek de hala gizli birkaç özellik bulunuyor.

Görünüşe göre Samsung, Galaxy S serisinin yeni üyeleri ile birlikte yeni bir sosyal paylaşım ağı da duyurmayı planlıyor. Birleşik Devletler ve Güney Kore’de çoktan onaylanmış olan ‘Uhsupp’ adındaki sosyal paylaşım ağı Galaxy S9’larla birlikte tanıtılacak ve 19 Mart’ta resmi olarak hizmete başlayacak.

Uhsupp kullanıcıları, diğer Uhsupp kullanıcıları ile konumlarını anlık olarak paylaşabilecek, mesaj gönderip alabilecekler. Genel olarak yeni sosyal paylaşım ağının Messenger, WhatsApp ve Instagram arası bir kullanımı olacağı söyleniyor. Tabii yeni özellik getirmeyen bir uygulamanın ne kadar tercih edileceği tartışılır.

Samsung’un neden böyle bir sosyal paylaşım ağı oluşturma ihtiyacı duyduğuna dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Belki de şirket, üçüncü parti uygulamalardan bağımsız olarak kendi iMessage benzeri servisini geliştirerek Samsung kullanıcılarına ayrıcalıklı özellikler sunacak olabilir.