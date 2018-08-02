Samsung Galaxy Tab A (2018) - Fiyatı ve Özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şirketin bütçe dostu yeni tableti Samsung Galaxy Tab A (2018)'i resmen tanıttı. 16:10 ekranı ve büyük bataryası ile dikkat çeken cihaz, standart tablet görevlerini rahatlıkla yerine getirmek için tasarlandı.

Galaxy Tab S4 ile birlikte üst seviye tablet segmentinin yeni temsilcisini tanıtan Samsung, giriş-orta seviyedeki temsilcisi Galaxy Tab A (2018)’i de tanıttı. WUXGA çözünürlüğünde 10,5 inçlik TFT LCD ekrana sahip olan cihaz, Snapdragon 450 işlemcisi tarafından güçlendiriliyor ve 3GB RAM kapasitesine sahip.

Alışık olduğumuz Samsung arayüzüne sahip olan cihaz, Android’in son sürümü olan Android Oreo 8.1 ile çalışıyor. Ayrıca Dolby Atmos desteği sayesinde muhteşem bir ses kalitesi sunan Galaxy Tab A (2018), her köşede bir tane olmak üzere toplam 4 adet hoparlöre sahip. Cihazda tercihli olarak 4G LTE desteği bulunduğunu da belirtelim.

Samsung Galaxy Tab A (2018) Özellikler

İşlemci: Snapdragon 450

RAM: 3GB

Depolama: 32GB+MicroSD

Ekran: 10,5 inç (1920×1200 piksel) WUXGA TFT LCD

Arka Kamera: 8MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 7300 mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Bağlantı: 4G LTE (tercihe göre), WiFi 802.11 ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, USB Type-C

Siyah, mavi ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan yeni Samsung Galaxy Tab A (2018), Wi-Fi versiyonu için 383 dolar (~1900 TL), LTE versiyonu için ise 453 dolar (~2250 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Elbette ki bu fiyatlara ülkemizdeki vergiler dahil değil.