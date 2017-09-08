Samsung Yeni Tableti Galaxy Tab A (2017) Tanıtıldı!

Samsung, Vietnam’da düzenlediği etkinlikte Galaxy Tab A 8.0 (2017)’yi tanıttı. Android 7.1 Nougat işletim sistemi ile gelen Galaxy Tab A, Wi-Fi ile çalışan SM-T380 ve 4G LTE ile çalışan SM-T385 olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip.
Özellikler:
- İşlemci: Snapdragon 425
- RAM: 2GB
- Depolama: 16GB+MicroSD
- Ekran: 8 inç WXGA(1280 × 800) TFT
- Arka Kamera: 8MP f/1.9 diyafram
- Ön Kamera: 5MP
- Pil: 5000mAh
Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017)’nin 4G LTE modeli siyah ve altın renk seçenekleri ile 285 dolardan Vietnam’da satışa sunuldu. Diğer modelinin fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.