Samsung Yeni Tableti Galaxy Tab A (2017) Tanıtıldı!

Samsung'un 8 inçlik yeni tableti Galaxy Tab A (2017) Vietnam'da tanıtıldı.

Samsung, Vietnam’da düzenlediği etkinlikte Galaxy Tab A 8.0 (2017)’yi tanıttı. Android 7.1 Nougat işletim sistemi ile gelen Galaxy Tab A, Wi-Fi ile çalışan SM-T380 ve 4G LTE ile çalışan SM-T385 olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip.

Özellikler:

İşlemci: Snapdragon 425

Snapdragon 425 RAM: 2GB

2GB Depolama: 16GB+MicroSD

16GB+MicroSD Ekran: 8 inç WXGA(1280 × 800) TFT

8 inç WXGA(1280 × 800) TFT Arka Kamera: 8MP f/1.9 diyafram

8MP f/1.9 diyafram Ön Kamera: 5MP

5MP Pil: 5000mAh

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017)’nin 4G LTE modeli siyah ve altın renk seçenekleri ile 285 dolardan Vietnam’da satışa sunuldu. Diğer modelinin fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.