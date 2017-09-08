  • Samsung Yeni Tableti Galaxy Tab A (2017) Tanıtıldı!

Samsung Yeni 8 İnçlik Tableti Galaxy Tab A (2017) Tanıtıldı!

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Samsung'un 8 inçlik yeni tableti Galaxy Tab A (2017) Vietnam'da tanıtıldı.

Samsung, Vietnam’da düzenlediği etkinlikte Galaxy Tab A 8.0 (2017)’yi tanıttı. Android 7.1 Nougat işletim sistemi ile gelen Galaxy Tab A, Wi-Fi ile çalışan SM-T380 ve 4G LTE ile çalışan SM-T385 olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip.

Özellikler:

  • İşlemci: Snapdragon 425
  • RAM: 2GB
  • Depolama: 16GB+MicroSD
  • Ekran: 8 inç WXGA(1280 × 800) TFT
  • Arka Kamera: 8MP f/1.9 diyafram
  • Ön Kamera: 5MP
  • Pil: 5000mAh

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017)’nin 4G LTE modeli siyah ve altın renk seçenekleri ile 285 dolardan Vietnam’da satışa sunuldu. Diğer modelinin fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak : http://www.fonearena.com/blog/229230/samsung-galaxy-tab-a-2017-with-8-inch-display-metal-body-4g-lte-announced.html
Etiketler: Galaxy Tab A
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