Samsung Galaxy Tab Active 2 Çıkarılabilir Pille ile Gelece

Samsung'un dayanıklılığa odaklanan tablet serisi Galaxy Tab Active, yeni üyesine sahip olacak. Yeni model pilinin çıkarılabilmesiyle dikkat çekiyor.

Bir süredir sertifikalar aracılığıyla Samsung'un üzerinde çalıştığını bildiğimiz Galaxy Tab Active 2 modeli, ilginç bir kaç özellik ve ortalama bir donanım ile geliyor.

İnternet üzerinde yayınlanan kullanım kılavuzunda ortaya çıkan bilgilere göre cihazın bir kaç özelliği resmi olarak doğrulanmış oldu. Bunlar arasında en çok dikkat çekenler Bixby Home ve değiştirilebilir pil oldu. Bunlar dışında diğer özellikler arasında ise S-Pen, parmak izi okuyucusu ve USB Type-C portu yer alıyor.

Performansı belirleyici donanımlara göz attığımızda ise karşımıza Exynos 7870 Octa mobil çipsetinin yanında 3 GB RAM ve 16 GB dahili depolama çıkıyor. 8 inçlik küçük sayılabilecek bir tablet olacak olan Tab Active 2, bu ekranda 1280x800 piksellik bir çözünürlükle gelecek. Tablet bile olsa kamerasız olmaz diyenler içinde arka tarafta 8, ön tarafta 5 MP'lik kameralar cihazda mevcut. Sisteme yazılım desteğini de Android 7.1.1 Nougat veriyor.

Aynı cihazla ilgili olarak Twitter'da güvenilir bir kaynak aracılığıyla ortaya çıkan bir sızıntıda ise cihazın tasarım görseli paylaşılıyor ve IP68 su ve toz geçirmezlik derecesi olduğu, dayanıklı tasarıma sahip olacağı, 480nitlik parlak bir ekrana sahip olacağı, S-Pen'i olacağı ve işletmelere hitap edeceği ifade ediliyor.