Samsung Galaxy Tab S3, S Pen Desteğiyle Birlikte Gelecek

Samsung’un MWC 2017’de tanıtacağı yeni tableti Samsung Galaxy Tab S3’ün fotoğrafı sızdırıldı. Fotoğrafa göre tablet, S Pen ile birlikte kullanılabilecek.

MWC 2017’ye yaklaşık iki hafta kaldı. Bu nedenle söylentiler ve sızıntılar tavan yapmış durumda. Samsung Galaxy Tab S3’ün ne kadar geç ortaya çıktığını düşünürsek de şu anda cihazla ilgili daha net sızıntıların paylaşılması oldukça normal. Samsung’un yeni tabletiyle ilgili yeni sızıntı ise cihazın fotoğrafı.

Sızdırılan bu fotoğraf, aynı zamanda tabletin önemli bir özelliğini de gözler önüne seriyor. Fotoğrafta tabletin yanında Samsung’un S Pen kaleminin olduğu görülüyor, bu da tabletin S Pen desteği sunacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte Samsung Galaxy Tab S3’ün, Güney Koreli üreticinin uzun bir süredir çıkarttığı ilk üst seviye tablet olması bekleniyor. Ayrıca tablet, S Pen desteği sunan Tab S serisindeki ilk tablet olacak.

Söylentilere göre tabletin diğer özelliklerinin şu şekilde olması bekleniyor: