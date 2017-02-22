Samsung Galaxy Tab S3'ün Gerçek Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Samsung'un Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağı yeni üst seviye tableti Galaxy Tab S3'ün bu kez fotoğrafları sızdırıldı.

Yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8'i Mobil Dünya Kongresi yerine Mart ayında kendi düzenleyeceği Galaxy Unpacked 2017 etkinliğine saklayan Samsung, aynı zamanda Mobil Dünya Kongresi gibi büyük çaplı bir teknoloji fuarını da boş geçirmek istemediğinden dolayı yeni üst seviye tableti Samsung Galaxy Tab S3'ü tanıtacak.

Daha önce basın görselleri ve teknik özellikleri sızdırılan Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab S3'ün şimdi de gerçek görüntüsü sızdırıldı.

Sızıntıya baktığımızda Samsung'un diğer tablet modellerinden tasarım anlamında pek de ayrışmayan Galaxy Tab S3, kardeşlerinden farklı olarak Samsung'un Note serisinden tanıdığımız S-Pen kalemiyle birlikte gelecek.

Yine ortaya çıkan diğer bilgilere göre Galaxy Tab S3'ün QHD çözünürlüklü 9.6 inçlik bir ekranı bulunacak. Teknik özellik tarafında da oldukça iddialı olan tablet gücünü Qualcomm'un Snapdragon 820 işlemcisinden alacak ve 32GB depolama alanı ve 4GB RAM'e sahip olacak.

Aynı zamanda Galaxy Tab S3'ün lansmanı esnasında Samsung'un Galaxy S8 modeline dair kısa bir tanıtım videosu yayınlayacağı da konuşuluyor.