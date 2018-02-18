Samsung Galaxy Tab S4'in GFXBench Değerleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy Tab S4'ün GFXBench değerleri ortaya çıktı! Buna göre Galaxy Tab S4, Samsung'un çıkardığı en güçlü tablet olacak!

Samsung'a ait "SM-T835" tablet modelinin GFXBench değerleri ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi GFXBench, mobil cihazların işlemci ve grafik performanslarını ölçen bir benchmark test programı. Samsung Galaxy Tab S3'ün modeli "SM-T825" olarak anılıyordu. Buna göre ortaya çıkmış olan model büyük bir ihtimalle Samsung Galaxy Tab S4.

2560 x 1600 pixel çözünürlüğe sahip olan tabletin görünüşe göre 10.5-inch Super AMOLED bir ekranı var. 2.3 GHz octa-core işlemciye sahip cihazın grafik işlemcisi ise Adreno 540 olarak geçiyor. Bu da demek oluyor ki çok yüksek bir ihtimal yeni tablet, Snapdragon 835 bir işlemciye sahip olacak. 64 gb sabit hafızaya ve 4 gb ram'e sahip olacak cihazın ise 12 mp arka kameraya ve 8 mp bir ön kameraya sahip olacağı söyleniyor.

Ortaya çıkan tablet bir Wi-Fi tablet. Ancak GizmoChina'ya göre tabletin bir de 4G versiyonu satışa çıkacak. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen MWC 2017'de Samsung Galaxy Tab 3'ü tanıtmıştı. Bu yıl da eğer tahmin edilenler doğruysa, Samsung değerleri de ortaya çıkan Galaxy Tab S4'ü, tanıtacağı Galaxy S9 ve S9+ ile birlikte lansmanını yapacak. Test sonuçlarını daha ayrıntılı incelemek için buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz.