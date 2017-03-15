S8 Lansmanı İçin “Unpacked 2017” Uygulaması Yayınlandı!

Samsung, 29 Mart’ta tanıtacağı Galaxy S8 için resmi tanıtım uygulamasını Google Play’de yayınladı.

Samsung’un merakla beklenen iki telefonu Galaxy S8 ve Galaxy S8+, bildiğiniz gibi 29 Mart 2017’de New York’taki özel bir etkinlik ile tanıtılacak. Bu etkinliğe katılamayacaklar için canlı yayını takip edebileceği ve detayları görebileceği bir uygulamayı da Google Play’e çıkartan firma, Unpacked 2017 adlı uygulama ile Galaxy S8’in tanıtımını yapacak.

Açılışta bir geri sayım sayacı karşılayan uygulamada New York ve Londra’daki tanıtım hakkında bilgiler, şimdiye kadar yayınlanan 2 lansman videosu ve canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

Aynı zamanda tanıtım ile alakalı detayları almak isteyenler için de bir kayıt profili bulunan uygulamada kayıt için davetiye kodu da gerekli. Tahminimize göre uygulama aynı zamanda New York’taki etkinlik alanında da yardımcı olacakken ayrıca tanıtımın 29 Mart’ta akşam saat 18:00’da yapılacağını da gösteriyor.

Eğer siz de Galaxy S8 lansmanını canlı olarak takip etmek ve detayları ilk öğrenmek istiyorsanız buradaki bağlantıdan ya da aşağıdaki indirme bölümünden Unpacked 2017 uygulamasını indirebilirsiniz;