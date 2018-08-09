Samsung Galaxy Watch Tanıtıldı! İşte Tüm Özellikleri

Tahmin edersiniz ki günümüzde teknolojinin elinin değmediği çok az şey kaldı. Bu noktada giyilebilir teknoloji ürünleri de bir hayli ilgi görüyor. Hal böyle olunca, bizler de sizin için Galaxy Watch’a ait tüm detayları derledik.

Banyo aynalarının, buzdolaplarının dahi akıllandığı günümüzde, giyilebilir ürünler büyük bir beğeni ile karşılanıyor. Bu bağlamda uzun süredir hakkında konuşulan ve detayları merak edilen Galaxy Watch, iki farklı boyuttaki seçenekleri ile kullanıcılarını selamlıyor. 42 mm ve 46 mm’lik seçeneklerinin olduğu belirtilen ürün, bilek boylarına göre bir iyileştirme almış diyebiliriz.

Kayış hesaba katılmadan 63 gram ağırlığa sahip olduğu belirtilen büyük boy saat, 46x49x13 mm boyutlarına sahip olacak. Yalnızca gümüş renk seçeneği olan akıllı saati renklendirmek isterseniz; siyah, mavi veya gri renkli 22mm kayışlar arasında seçim yapabilirsiniz. Daha küçük model olarak tanıtılan Galaxy Watch ise 49 gram ağırlığında. 41,9x45,7x12,7 mm boyutlara sahip olduğu belirtilen akıllı saat, Midnight Black ve Rose Gold seçenekleri ile geliyor. Bu modelde de birçok farklı renkte renk seçeneği mevcuttur. Siyah, gri, kırmızı, mor, bej veya kahverengi renkteki kayışları seçmeniz halinde saatiniz farklı bir havaya bürünecektir.

Bunlara ek olarak, 5 metreye kadar su geçirmez olduğu belirtilen akıllı saat, yaz aylarında sizlere yüzerken de kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Amoled ekranın kullanıldığı Galaxy Watch, iki modelde de 360x360 çözünürlüğe sahip. Her teknolojik araçta olduğu gibi bu modelde de çok geçmeden aklımıza batarya durumu geliyor. 7 gün boyunca şarj etmeden kullanabileceğiniz model, bazı zamanlarda seçeceğiniz özellikleri kapatmanıza olanak tanıyacak bir de düşük enerji moduna sahip.

Öte yandan 46 mm’lik boyuttaki Galaxy Watch, 472 mAh pile sahipken; daha küçük olan model 270 mAh’lık bataryayı bünyesinde taşır. Pile ek olarak cihazın bir başka sevilesi özelliği de LTE’dir. Bu işlev sayesinde telefonunuz yanınızda bulunmasa da tüm bilgilerinize ve fazlasına erişim sağlayabilirsiniz. Her iki boyutun da 4 GB dahili belleğe sahip olduğu belirtilen Galaxy Watch, Exynos 9110 çift çekirdekli 1.15 GHz yonga seti ile donatılmış durumda.

Yeni bir işlev olarak stres yönetimi özelliğini bünyesine ekleyen model, kalp atışlarınızı izleyecek. Eğer vücudunuzda yerinde gitmeyen bir şeyler varsa ve bu kalp atış hızınızı değiştiriyorsa, cihaz durumu saptayarak size bildirim verecektir. Fitness özelliğinin yanı sıra uyku izleme modunun da olacağı akıllı saat hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız, bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.