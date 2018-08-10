Samsung, yeni akıllı saati Galaxy Watch'u nihayet tanıttı. 7 gün pil ömrü ve LTE desteği ile Samsung hayranlarını etkilemeyi başaran saat, tasarımıyla da adeta 'akıllı saat böyle olur' dedi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dün akşam saatlerinde düzenlediği görkemli lansman etkinliği ile yeni amiral gemisi Galaxy Note9’u tanıttı. Samsung, lansman sırasında Galaxy Note9 ile birlikte şirketin 4. nesil akıllı saati olan Galaxy Watch’u da gün yüzüne çıkardı. Son derece şık ve asil bir görünüme sahip olan Galaxy Watch, şirketin önceki nesil akıllı saatleri olan Gear S2 ve Gear S3’ün tüm tasarım artılarını kendisine aktarmış durumda.

Yeni Galaxy Watch, Gear S2 ve Gear S3’ün yuvarlak yapılı tasarımını sürdürüyor. Cihazın yuvarlak bir tasarıma sahip olması, bir akıllı saatten çok bir mekanik saate benzemesini sağlıyor ki bu da cihaza fazladan bir artı sağlıyor. İki yıl önce tanıtılan Gear S2, 42mm’lik bir ekrana sahipti. Gear S3’te ise bu ekran 46mm’ye çıktı ki bu durum ince bilekli kişiler için bir sorun oluşturdu. yeni Galaxy Watch ise hem 42mm hem de 46mm’lik iki farklı versiyon ile piyasaya sunulacak.

Samsung elbette ki akıllı saatinin tasarımını geliştirdi. Fakat iki yıl önce tanıtılan Gear S2 ile yeni tanıtılan Galaxy Watch arasında gerçek anlamda nasıl bir fark bulunuyor. Aşağıda yer alan fotoğraflar, Galaxy Watch ile Gear S2 arasındaki farkları daha iyi anlamamızı sağlıyor. Öncelikle, Gear S2 ile Galaxy Watch’u tasarım anlamında karşılaştırdığımızda, Gear S2’nin daha ‘kaba’ durduğunu söyleyebiliriz. Üstelik Galaxy Watch daha kalın ekran çerçevelerine sahip olmasına rağmen. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, iki yıllık sürede yeterli tasarım geliştirmesi gerçekleştirmiş mi?