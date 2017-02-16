  • Samsung Galaxy Xcover 4'ün Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy Xcover 4'ün Özellikleri Ortaya Çıktı
Samsung’un dayanıklı telefon serisi Galaxy Xcover’ın yeni üyesi Galaxy Xcover 4’ün özellikleri GFXBench testinde ortaya çıktı.

Samsung’un zorlu koşullara göğüs gerebilen telefon serisi Galaxy Xcover’ın yeni üyesi Samsung Galaxy Xcover 4 ortaya çıktı. 2015 yılında seriye Samsung Galaxy Xcover 3, geçtiğimiz yıl ise Samsung Galaxy Xcover 3 Value Edition katılmıştı. Bu iki telefon da 480p çözünürlükte ve 4,5 inç boyutunda bir ekran, 4 çekirdekli 1,2 GHz işlemci, 1,5 GB RAM, 8 GB dahili depolama alanı, 5 MP arka kamera ve 2 MP ön kamera gibi oldukça düşük donanım özelliklerine sahipti.

Samsung Galaxy Xcover 4’ün donanımı ise bu telefonların donanımlarından biraz daha yüksek. Kod adı “SM-G390” olan telefonun özellikleri GFXBench testinde ortaya çıktı. GFXBench verisine göre Samsung’un yeni telefonunun özellikleri şu şekilde olacak:

  • 4,8 İnç HD Ekran
  • 4 Çekirdekli 1,4 GHz İşlemci
  • ARM Mali-T720 Grafik İşlemci
  • 2 GB RAM
  • 16 GB Dahili Depolama Alanı
  • 12 MP Arka Kamera
  • 5 MP Ön Kamera
  • Android 7.0 İşletim Sistemi
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Kaynak : http://pocketnow.com/2017/02/16/samsung-galaxy-xcover-4-new-benchmark-specs-features
Etiketler: samsung, Samsung Galaxy Xcover 4, GFXBench
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