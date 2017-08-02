Samsung Game Live Canlı Yayın Uygulaması Play Store'da!

Samsung'un yaklaşık bir ay önce tanıttığı canlı yayın uygulaması Game Live, sonunda Play Store üzerinden indirmeye açıldı.

Samsung'un telefonlarına bir ton uygulama yüklediği hepimizin gördüğü bir gerçek. Bu uygulamalar çoğunlukla gereksiz uygulamalar olsa da aralarında bazı uygulamalar gerçekten işlevsel olabiliyor.

Game Live uygulaması, akıllı telefonda oyun oynarken Twitch gibi platformlara canlı yayın yapabilmenizi ve bunu yönetebilmenizi sağlıyor. Facebook ve Youtube'a da yayın yapabilen uygulama, hala bir ay önceki bazı kısıtlamaları içeriyor. Bu kısıtlamalardan yine bahsedecek olursak, videonun 4 GB boyutunu ya da 200 dakikayı aşması yayınınızın durmasına sebep oluyor. Ancak bunu aşmanın yolu olarak önceki yazımızda da belirttiğimiz üzere yayın kalitesini yüksekten ortaya düşürmek problemi çözüyor. Bunun dışında bir diğer kısıtlama denebilecek özellik, uygulama Youtube üzerinden yayın yapacağınızda telefonunuzda açık olan Google hesabından başka hesaba yayın yapmaya izin vermiyor. Yani yayın yaptığınız hesap ile günlük kullandığınız Google hesabınız farklıysa biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz.

Şimdilik Galaxy S8, S8+, S7 ve S7 Edge modellerini tamamen desteklediğini bildiğimiz uygulama muhtemelen önceki modellerde donanımsal kısıtlamalar nedeniyle çalışmayacaktır. Uygulama Play Store'a eklendiğine göre artık daha sık güncellenecek ve umuyoruz ki bu kısıtlamalardan kurtulacaktır.