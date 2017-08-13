Samsung Gear Fit 2 Pro Destek Sayfasında Göründü

Samsung'un yeni giyilebilir teknoloji ürünü akıllı bilekliği kendi destek sayfasında kod adıyla birlikte karşımıza çıktı.

Bir süredir söylentileri ortalıkta dolaşan Samsung'un yeni akıllı bilekliği sonunda resmi olarak görüldü diyebiliriz. Boş bir destek sayfasına ürünü bağlayan Samsung, yine yanlışlıkla(!) ürün hakkında bilgi veriyor.

Destek sayfasının SM-R365 kod adlı ürüne dair bir bilgi içermemesinin ardından kısa bir süre geçmemişti ki aynı cihazın Galaxy Gear Fit 2 Pro adıyla FCC yani Federal İletişim Komisyonu'ndan sertifika aldığı ortaya çıktı.

Hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığımız ürün FCC'ye verilen çizimlerde şuan piyasada olan Gear Fit 2 ile çok fazla benzerlik taşıyor. Öncülünden farklı olarak Gear Fit 2 Pro'daki ek bir kaç sensör ile adım sayımını gösteren veriler daha kesin hale getirilmeye çalışılıyor diyebiliriz.

Samsung'un Galaxy Note 8'i tanıtacağı etkinlikte iki tane Gear bandrollü ürün tanıtmasını bekliyoruz. Bunlardan biri olan Gear Fit 2 Pro'ya muhtemelen bir de akıllı saat ya da benzeri bir ürün eşlik edecektir.