Samsung Gear Fit 2 Pro'nun Fiyatı Ortaya Çıktı

Samsung'un doğrulanan yeni akıllı bilekliği Gear Fit 2 Pro'nun fiyatı Evan Blass tarafından sızdırıldı.

Daha önceki haberimizde bahsettiğimiz gibi Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni akıllı bilekliğinin adı Gear Fit 2 olacaktı. Ardından gelen sızıntılarla cihaz hakkında bilgi edinmemize rağmen fiyat hakkında fikrimiz yoktu.

@evleaks hesabından Evan Blass'ın attığı tweette yer alan ekran görüntüsü, Gear Fit 2 Pro'nun fiyatını 199,99 dolar olarak gösteriyor. Geçen yılın Gear Fit 2 modelinden 20 dolar daha pahalı olan cihaz, henüz kesin bir çıkış tarihine sahip değil. 23 Ağustos'taki etkinlikte Note 8'in yanında tanıtılması olası olan ürün ülkemize geldiğinde tahminen 800 lira civarında satışa çıkacaktır.